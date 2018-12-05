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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

05.12.2018 18:45
Текст: Ирина Фурсова

Страна идет на рекорд добычи угля

В этом году у угледобывающих предприятий есть все шансы установить очередной рекорд по добыче угля не только в истории новой России, но и СССР. Так считает директор департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго РФ Сергей Мочальников. "С 2012 по 2017 год добыча российского угля выросла на 15,5 процента, до 410 миллионов тонн. В нынешнем году будет превышен рубеж в 420 миллионов тонн, и, скорее всего, превзойден максимальный уровень добычи советского времени, достигнутый в 1988 году", - сообщил чиновник. Тридцать лет назад, напомним, в РСФСР добыли 425,4 миллиона тонн угля, а в СССР в целом -772 миллиона тонн.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Что касается экспорта твердого топлива, то здесь рекорды советского периода не только давно достигнуты, но и перекрыты практически в пять раз: с 40 миллионов тонн в 1988 году до 190 миллионов в 2017-м. Именно экспорт угля эксперты называют важнейшим драйвером прогресса в отрасли.

"В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 миллионов тонн угля. По этому показателю Россия занимает третье место в мире. Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить эту долю", - уверен Сергей Мочальников.

Сейчас Россия занимает третье место в мире по экспорту угля. За последние 20 лет среднегодовой темп прироста мирового угольного рынка составил около четырех процентов - как бы ни сопротивлялись этому факту "зеленые". С 1997 по 2017 год доля России на мировом рынке угля выросла в четыре раза - с 4 до16 процентов, а на азиатском рынке - в пять раз. Вот почему восточный рынок и надо считать для нас приоритетным, тем более что Европа все активнее кричит о том, что прекрасно обойдется без российского уголька.

"Мировое потребление угля сместилось с европейской части в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Центры потребления тоже находятся на Востоке", - говорит  замминистра энергетики Анатолий Яновский.

С ним солидарен научный руководитель Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН Алексей Конторович. "Устойчивый рост спроса на уголь, прежде всего на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжится и в горизонте 2025-2030 годов. В интересах России максимально использовать этот потенциал дополнительного спроса, сохранить и усилить свои позиции в поставке высококачественного угля на экспорт. Главным потребителем угля в ближайшие десятилетия будет Индия. Среди других стран можно назвать Китай, Японию, Южную Корею", - считает академик.

По словам Анатолия Яновского, российский уголь сегодня является одним из лучших в мире. И реальную конкуренцию на азиатском рынке ему могут составить только австралийские угли, которые также имеют ряд преимуществ, среди которых - отсутствие "узких мест" в транспортировке. Для того, чтобы обеспечить следующий рывок на рынки АТР, необходим прирост по инвестициям до 2025 года почти в два триллиона рублей, говорят эксперты отрасли. Половину этой суммы обеспечат сами угольщики, часть будет обеспечена портами, приростом вагонного парка и капвложениями в дальнейшее развитие БАМа и Транссиба.

"Главное, что может ограничивать наш экспорт - это транспортная инфраструктура", - подтверждает замгендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев.

Сейчас угольщики совместно с железнодорожниками строят в Приморье морской угольный порт Суходол, который сможет переваливать до 20 миллионов тонн твердого топлива в год. Инвестиции в проект превышают 30 миллиардов рублей.

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