СУЭК - лидер корпоративной благотворительности России

4 декабря в Москве прошло торжественное награждение победителей проекта "Лидеры корпоративной благотворительности".

Первое место среди российских компаний в номинации "Лидеры корпоративной благотворительности" заняло Акционерное общество "СУЭК". Оно же было признано победителем сразу в нескольких номинациях. Компания заняла первое место в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Лучшая программа (проект), раскрывающая политику и принципы корпоративных социальных инвестиций в территориях", а также первое место в номинации Агентства социальной информации "Информационная открытость благотворительной деятельности".

Как отметил на церемонии награждения заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев: "Социальная деятельность и благотворительность помогают делать жизнь наших сотрудников в регионах, членов их семей лучше, стабильнее, комфортнее. Именно эта цель - основа социальной стратегии СУЭК. Мы благодарны, что наша работа получила высокую оценку. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе, кто дает жизнь нашим социальным программам и проектам - а их более полутора сотен в год. Это - руководство СУЭК, которое всячески поддерживает нашу работу и считает социальную ответственность неотъемлемой частью стратегии развития компании. Это - наши сотрудники в регионах, которые не просто активно участвуют в социальных проектах, но часто являются их инициаторами и движущей силой. Высокая оценка - это награда для каждого из нас!"

СУЭК традиционно входит в число лидеров проекта. В предыдущем году компания стала обладателем специального приза "За эффективность управления благотворительными программами" и заняла призовое место в номинации "Информационная открытость благотворительной деятельности". В 2016-м году СУЭК была признана победителем в номинации "Лучшая программа, раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании" и заняла второе место в общем рэнкинге.

"Лидеры корпоративной благотворительности" - совместный проект Форума Доноров и международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC, направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности. Цель проекта - выявить лучшие благотворительные программы компаний и распространить информацию о них для привлечения внимания общества, бизнеса, власти и СМИ к корпоративной благотворительности в России.