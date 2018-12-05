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05.12.2018 12:46
Рубрика: Власть

Табло курсов валют исчезнут c улиц

Текст: Татьяна Замахина

Госдума окончательно приняла закон, согласно которому информация о курсах иностранных валют к рублю, а также кросс-курсах валют будет размещаться только внутри уполномоченных банков, а не на улице.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Соответствующие поправки внесены в законопроект о совершении резидентами валютных операций, связанных с договорами репо.

Фото: 401(K) 2012/flickr.com
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Согласно инициативе, Банк России устанавливает для кредитных организаций требования не только к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков с номинальной стоимостью также в иностранной валюте, но и к размещению банками информации о курсах иностранных валют к рублю. Проще говоря, сейчас на рынке довольно много нелегальных точек обмена валюты, принадлежащих неустановленным физическим лицам. При этом такие обменники часто производят обмен валюты по курсам, разительно отличающимся от установленных уполномоченными банками.

По информации Центробанка, привлекая граждан выгодными курсами, такие обменники зачастую обманывают граждан.

С принятием инициативы, курсы будут размещаться только внутри уполномоченного банка, а значит незаконные точки обмена валюты не смогут более рекламировать свои услуги и будут привлекать меньше клиентов.

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