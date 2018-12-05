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05.12.2018 17:47
Рубрика: Общество

Что в тарелке

Татьяна Голикова рассказала сенаторам о мониторинге питания россиян
Текст: Галина Мисливская
Правительство намерено в рамках национального проекта "Демография" внедрять систему мониторинга питания россиян и контроля качества продуктов. Об этом рассказала в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
По словам Татьяны Голиковой, государство намерено вплотную заняться пропагандой здорового питания и физической активности. Фото: Алексей Епишев По словам Татьяны Голиковой, государство намерено вплотную заняться пропагандой здорового питания и физической активности. Фото: Алексей Епишев
По словам Татьяны Голиковой, государство намерено вплотную заняться пропагандой здорового питания и физической активности. Фото: Алексей Епишев

Она отметила, что "за девять месяцев этого года рождаемость в России не превысила 11 на 1000 населения". "Это ожидаемая ситуация, связанная с демографическими последствиями 90-х годов, - пояснила вице-премьер. - А смертность составила 12,6 на 1000 населения. В результате убыль населения составила 173,4 тыс. человек". "Таким образом, для обеспечения естественного прироста населения темпы снижения смертности недостаточны", - добавила она. "К 2024 году смертность населения должна будет снизиться на 12 процентов. Благодаря социальным нацпроектам возможно дополнительно сохранить не менее 200 тысяч жизней", - напомнила Голикова. Одно из направлений работы по снижению смертности обозначено в паспорте национального проекта "Демография". Это "формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек".

Для обеспечения естественного прироста населения темпы снижения смертности недостаточны

Меры по борьбе с курением и употреблением спиртного предпринимались и раньше, теперь, в рамках нацпроектов, государство намерено вплотную заняться пропагандой здорового питания и физической активности.

Для удобства россиян планируется разработать мобильное приложение. "Важно, чтобы каждый гражданин мог получить информацию о продуктах питания, которые он употребляет. Для этих целей предусмотрено создание информационного ресурса, позволяющего населению, приходя в магазин, получать с помощью специальной программы для телефона достоверные сведения о продуктах питания, в том числе выявлять фальсифицированную и недоброкачественную продукцию", - рассказала вице-премьер.

Названы регионы с самым упитанным населением
Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Медицина и здоровое питание Национальная программа демографического развития
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