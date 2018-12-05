Чтобы добиться успеха в бизнесе, любая компания должна не только решать тактические задачи, но и ставить перед собой амбициозные стратегические задачи.

В первом же своем выступлении председатель правления компании Evonik Industries AG Кристиан Кульман заявил: "Цель состоит в том, чтобы Evonik стала лучшим производителем специальной химической продукции в мире". За последние несколько лет компания реализовала ряд важных этапов стратегии, включая создание новой корпоративной культуры, перераспределение бизнес-операций по сегментам и подразделениям с использованием различных подходов к управлению.

Корпоративная стратегия сфокусирована на четырех направлениях роста, позволяющих концерну лучше сбалансировать свой портфель и обеспечить рост в тех областях, где Evonik уже занимает устойчивое положение, но которые представляются компании особенно перспективными. Эти направления "Здоровье и уход", "Умные материалы", "Специальные добавки" и "Кормление животных". Для всех четырех одинаково важно стремление к поиску инновационных решений, которые в ближайшие десятилетия будут представлять основной интерес у потребителей.

Средняя продолжительность жизни в мире растет. В немалой степени это зависит от улучшения качества пищи и совершенствования процессов производства продуктов питания. Люди хотят не просто продлить жизнь, а оставаться здоровыми как можно дольше. Развивая перспективное направление "Здоровье и уход", Evonik развивает инновационную область "Современные пищевые ингредиенты". Здоровье человека также улучшается благодаря инновациям в фармацевтике и медицинской технике. Особенно большим потенциалом обладают фармацевтические полимеры, которые высвобождают действующее вещество в нужное время и в нужном месте организма. Важным фактором развития является и рост минимально инвазивных вмешательств вместо обычных хирургических операций. Их идеально дополняют биоразлагаемые высокотехнологичные импланты, которые могут использоваться для протезирования или восстановления костной ткани. Многие хотят сохранить не только здоровье, но и молодость и красоту как можно дольше. В портфеле Evonik представлено большое количество продуктов и решений также и для данных направлений.

Вторым важным направлением развития компании является "Кормление животных". Устойчивое производство продуктов питания является одной из самых сложных задач. Рост уровня жизни приводит к увеличению потребления мяса. В результате площадь земель, необходимых для животноводства и выращивания кормов, увеличивается, растут и неблагоприятные для климата выбросы метана на территориях животноводческих хозяйств. Это требует активных исследований на стыке химии, биотехнологии и сельского хозяйства. Компания Evonik тут предлагает множество полезных решений. Одним из них является использование аминокислот в качестве эффективной кормовой добавки. Этот источник белка обеспечивает здоровый рост животных и одновременно уменьшает выбросы. Кроме того, в мире растет спрос на органические продукты. Это открывает широкие рыночные возможности для таких экологичных и безопасных решений, как производство пробиотиков - продукты питания и БАД на их основе нормализуют микрофлору кишечника и благоприятно виляют на здоровье и человека, и животных.

В мире растет спрос на органические продукты, это открывает возможности для экологичных решений

Еще одним подходом к обеспечению здорового питания является употребление других продуктов вместо мяса. Особенно востребована рыба, являющаяся источником животного белка и жирных кислот омега-3. Однако традиционное рыболовство влечет за собой истощение рыбных ресурсов. Промышленное разведение рыб улучшает эту ситуацию, но корма для них часто содержат рыбий жир или рыбную муку, которые опять-таки получают из рыбы, выловленной естественных водоемах. Решением является производство жирных кислот омега-3 способом ферментации натуральных микроводорослей. Это обеспечивает защиту рыбных ресурсов и одновременно способствует поддержанию биоразнообразия в будущем. В этой области компания Evonik сотрудничает со своим партнером в подготовке к выпуску продукта, не имеющего аналогов в мире.

Еще одним направлением развития для компании является сектор "Специальные добавки", которые используются в широком спектре продуктов от автокресел и покрытий до моторных масел. Они оптимизируют использование специальных химических веществ, обеспечивая максимальную эффективность. Например, полиуретановые добавки повышают уровень комфорта матрасов и автокресел и оптимизируют изоляционные свойства пенополиуретана в холодильниках и строительстве. Большой сектор этого рынка - лакокрасочная промышленность. Специальные добавки, например, повышают устойчивость автомобильных покрытий к царапинам, снижают их стоимость и обеспечивают экологическую безопасность. Они также эффективно применяются в полиграфических красках. Еще один пример: ежегодно из-за трения в автомобильных двигателях и других системах теряется от 15 до 25 процентов мирового потребления энергии. Улучшая текучесть моторных и гидравлических масел, специальные присадки снижают потери, повышают эффективность использования ресурсов и экологичность. Глобальные усилия по сокращению выбросов углекислого газа приведут к тому, что потребность в ресурсосберегающих смазочных материалах будет неуклонно расти.

Здоровье человека также улучшается благодаря инновациям в фармацевтике и медицинской технике

В направлении "Умные материалы" наибольший объем продаж компании Evonik приходится на диоксид кремния. При нанесении на различные поверхности, его частицы придают им необычные свойства. Они улучшают резиновые составы для шин, одновременно увеличивая сцепление протекторов с поверхностью, уменьшая их сопротивление качению и повышая прочность. Также перспективно направление 3D-печати. Evonik поставляет пластики индивидуального изготовления, которые повышают скорость, надежность и точность 3D-печати, что способствуют более широкому применению этой технологии в промышленности.

На всех основных направлениях своей деятельности концерн Evonik эффективно использует свои ключевые компетенции, занимая ведущие позиции на сформированных рынках и имея хорошие заделы для рынков перспективных.

Справка "РГ"

Evonik является одним из мировых лидеров по производству продуктов специальной химии. Высокопрофессиональное ведение бизнеса, клиенто-ориентированный подход, инновации, а также доверительная, ориентированная на результат корпоративная культура являются основой корпоративной стратегии компании. Все это способствует ее устойчивому росту и повышению капитализации.

Близость к клиенту и деятельность в лидирующих отраслях промышленности - основные преимущества Evonik.

Компания представлена в более чем 100 странах мира. В 2017 финансовом году объемы продаж компании, в которой работают более 36 тысяч сотрудников, составили около 14,4 миллиарда евро, при этом прибыль от основной деятельности (скорректированная EBITDA) составила около 2165 миллиардов евро.