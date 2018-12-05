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05.12.2018 12:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Разработан уникальный для России хирургический инструмент

Текст: Ксения Колесникова
Ученые Томского государственного университета (вуз - участник проекта 5-100) разработали модель ультразвукового хирургического инструмента для "спайки" живых тканей. К 2020 году разработчики планируют создать работающий прототип, готовый к производству.
Фото: Depositphoto Фото: Depositphoto
Фото: Depositphoto

"Сегодня не существует отечественного производства ультразвуковых хирургических комплексов. При этом иностранные приборы, которыми пользуются в России, имеют недостатки: постепенно нагреваются в руках хирурга, что ограничивает время применения, - говорит доктор физико-математических наук, профессор кафедры радиофизики ТГУ Дмитрий Суханов. - К тому же, в последнее время они заметно подорожали. В связи с этим появилась потребность в недорогих отечественных разработках".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В основе принципа работы нового инструмента - ультразвуковой волновод. Это очень тонкий канал - "трубочка" со звукоотражающими стенками. Звуковая волна, которую обычное человеческое ухо "засечь" не может, распространяется именно по этому каналу, доходит до живой ткани и точечно воздействует на нее, как бы "спаивая" вместе поврежденные клетки.

Кроме того, в планах ученых - разработать ультразвуковые нож, пилу и ножницы. По словам разработчиков, это позволит хирургам провести операцию быстрее и безопаснее - сократится кровопотеря, заживление будет происходить быстрее. При помощи ультразвуковых инструментов можно "склеивать" сосуды, удалять тромбы, удалять катаракту глаза.

Мнение

Татьяна Рудко, кандидат биологических наук, начальник научного управления СибГМУ (вуз - участник проекта 5-100):

- Перспективность разработки в первую очередь определяется востребованностью у потребителя: нужно понимать, насколько новый прибор нужен и эффективен для человека, который стоит у операционного стола. Обновление медицинских приборов идет быстро не во всех сферах, некоторым оборудованием хирурги пользуются десять лет и больше.

Фото: depositphotos.com
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Нужно понимать, что в этом приборе уникально, правильно упаковать и попробовать. Пока нет прототипа и нет апробации. Рынок можно оставить в стороне, нужно в первую очередь исследование, мнения хирургов, которые опробуют прибор в клинике. Сначала нужно упаковать эту разработку, доказать его уникальность. То, что нужно человеку у операционного стола, когда будет рынок, и тогда возможно продвижение. При доказательной базе можно будет говорить о конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Что касается экспорта медицинских изделий за рубеж - это было бы здорово, но сейчас не все так оптимистично. Российские приборы должны быть настолько конкурентоспособны, чтобы выступать на одном уровне с такими мощными игроками рынка как Philips, Siemens, LG, которые выпускают медицинскую технику. Нужно выйти с действительно уникальным предложением. Многие тестируемые российские приборы не доходят до потребителя, потому что не оправдывают свои заявленные качества.

Игорь Клиновицкий, врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, стаж работы - 22 года, Клиника СибГМУ:

- Технологии ультразвуковой коагуляции используются в хирургии относительно давно. На рынке существует целая линейка импортных аппаратов, созданных для этих целей. Наибольшим недостатком является высокая стоимость самого прибора и расходных материалов, что сдерживает широкое применение в клинической практике.

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В то же время отечественных аналогов (в отличие от электрохирургических инструментов) не представлено. В связи с этим, появление российского аппарата открывает широкие перспективы для дооснащения хирургических служб наших больниц, расширению спектра выполняемых операций, повышению "хирургической" безопасности пациентов, снижению количества осложнений. Полагаю, что этот инструмент будет очень востребован.

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