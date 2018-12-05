Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем

Киев продолжает военную активность в черноморском регионе. Так, украинский министр обороны Степан Полторак в среду объявил, что военные испытали "Нептун" - противокорабельную ракету, которая в ходе учений поразила цель над водой на расстоянии почти 300 километров.

Главу оборонного ведомства цитирует портал "Украинские новости". К операции, которая проходила в южной части Одесской области, подключили военную авиацию. Кроме того, Полторак сообщил об успешно испытанном зенитно-ракетном комплексе С-125, который был недавно модернизирован. Во время восьми пусков было поражено восемь целей. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов открыто заявил, что испытания проходили с прицелом на возможные боевые действия в акватории Черноморского и Азовского морей.

Между тем эксперты отмечают, что превращение воздушного пространства над Черным морем в военный полигон угрожает региональной безопасности. Напомним, что 4 октября 2001 года над черноморскими водами потерпел катастрофу пассажирский Ту-154М авиакомпании "Сибирь", следовавший из Тель-Авива в Новосибирск. Все 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли. Следствие подтвердило, что самолет был непреднамеренно сбит зенитной ракетой "С-200", запущенной силами ПВО Украины в рамках учений.