Министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов сообщил, что в 2019 году начнется укладка асфальта на киргизском участке автодороги Алматы - Иссык-Куль (Кеген - Тюп) протяженностью 39 километров. "Сегодня ведутся переговоры со Всемирным банком. Мы хотим взять кредит на финансирование данного проекта. Есть предварительное технико-экономическое обоснование", - пояснил Жамшитбек Калилов.

Летом 2018-го официальные источники сообщили, что строительство трассы Кеген - Тюп, которая соединит Казахстан (РК) и Киргизию в Иссык-Кульской области КР, завершено на 50 процентов - из 79 километров готово 40. Работы ведутся с 2008 года. По этой дороге можно будет добраться на автомобиле из Алматы (Казахстан) до побережья Иссык-Куля за три - четыре часа.

Тема прокладки альтернативных дорог, по которым граждане РК могли бы попасть на киргизское озеро быстрее, остается актуальной в отношениях двух стран с 2007 года. Тогда состоялись переговоры между представителями министерств транспорта и коммуникаций Казахстана и Киргизии. Чиновники рассмотрели маршрут пролегания трасс и механизмы финансирования их строительства. Участие в обсуждении принимал Европейский банк реконструкции и развития. Но тогда реализации проектов помешал мировой экономический кризис, грянувший в 2008-м.

Сегодня граждане РК, отправляющиеся отдыхать на киргизский Иссык-Куль на автомобилях, тратят на поездку в среднем семь-восемь часов. Сначала они доезжают из Алматы до Бишкека (около четырех-пяти часов), затем из столицы КР - до курортной Чолпон-Аты (еще около трех-четырех часов).

Новые дороги позволили бы сократить время в пути в два раза. Рассматривались три варианта прокладки трасс. Первый - Алматы - Узанагаш - Быстровка - Балыкчи - Чолпон-Ата, второй - Алматы - Чолпон-Ата через Национальный парк "Иле-Алатау" (от этого проекта отказались из-за неблагоприятных последствий строительства для экологии заповедника), третий - Алматы - Каскелен - Кемин - Чолпон-Ата. Интересно, что тогда о маршруте Алматы - Кеген - Тюп, речь не шла.

В качестве оптимального был выбран маршрут, проходящий через казахское село Карасай Батыр, киргизские поселок Кемин и город Балыкчи. Протяженность новой дороги должна была составить 280 километров. Планировалось, что большую ее часть построит Казахстан. Киргизии же предстояло проложить 1,5 километра трассы от границы с соседней республикой до Кемина и соорудить мост через реку Чу. Как показали предварительные расчеты, на это нужно было потратить около пяти миллионов долларов.

Однако инициатива так и осталась на бумаге. В 2015 году теперь уже бывшие премьер-министры КР и РК Темир Сариев и Карим Масимов проводили по этому поводу переговоры и договорились ускорить реализацию проекта. Определили срок его завершения - май 2017-го. Но дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки.

Судя по сообщению министра транспорта и дорог Киргизии Жамшитбека Калилова, приоритет в прокладке транспортных коридоров между Казахстаном и Иссык-Кульской областью республики пока отдается трассе Кеген - Тюп. По мнению независимых экспертов, это произошло из-за того, что казахская сторона не горит желанием тратить средства на строительство новых дорог на своей территории. А от Алматы до Кегена трасса уже есть так же, как и от Кегена до казахско-киргизской границы и далее до села Сары-Тологой Тюпского района.

Справка "РГ"



Автодорога Тюп-Кеген имеет стратегическое значение, соединяет Казахстан и Киргизию. Она позволяет сократить путь туристам из Казахстана до горнолыжного курорта "Каракол" с 600 километров по автотрассе Алматы-Бишкек-Каракол до 375 километров по маршруту Алматы-Кеген-Каракол, а также на 100 километров до курортного города Чолпон-Ата.