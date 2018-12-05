В Дании мигрантов вышлют на необитаемый остров

В Дании на правительственном уровне принято решение выслать на необитаемый остров Линдхольм в заливе Стега мигрантов, совершивших преступление и подлежащих депортации. Предполагается, что они будут там находиться вплоть до высылки из страны. Это положение закреплено в бюджетном соглашении между консервативным правительством меньшинства и национал-консервативной Датской народной партией, сообщает газета The Local.

На острове площадью около семи гектаров в пяти километрах от берега откроют специальный центр для иностранцев, подтвердил министр финансов Кристиан Йенсен. "Это не будет тюрьма. Там есть паромная переправа, но паром не будет ходить днем, и они должны быть в центре ночью. Тогда у нас будет больший контроль над тем, где мигранты находятся", - уточнил чиновник.

Тем не менее, за функционирование учреждения отвечает датская служба тюрем и пробации. На острове на постоянной основе присутствует полиция. Лица, помещенные под стражу, будут ожидать дальнейшей транспортировки. Центр введут в эксплуатацию в несколько этапов до 2021 года. По данным издания, для принятия людей потребуется провести санацию, поскольку остров в настоящее время используется ветеринарным институтом для проверки животных на присутствие у них возбудителей заразных заболеваний, таких, как ящур, бешенство и африканская чума свиней.

"Депортированные за преступления иностранцы не имеют оснований находиться в Дании. Пока мы не сможем избавиться от них, мы переместим их на остров Линдхольм", - комментируют в Twitter высылку мигрантов деятели Датской народной партии. Со своей стороны, лидер "Экологической альтернативы" и кандидат в премьер-министры Уффе Эльбек назвал действия правительства "гуманитарным коллапсом". По его словам, столь бесчеловечная политика бросает тень на Данию.