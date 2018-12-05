В Дубае туристов обслужат в плавучем супермаркете

В зоне досягаемости трех дубайских пляжей - общественного пляжа Джумейра, Кайт-Бич и Эс-Суфу-Бич - начал свою работу плавучий супермаркет, передает ТАСС сообщение Arabian Business.

Торговая точка ориентирована в первую очередь на яхтсменов и отдыхающих на гидроциклах, которым сможет предложить около 300 наименований наиболее востребованных на отдыхе товаров: напитки, закуски, средства для защиты кожи и медикаменты, средства гигиены и прочие необходимые мелочи.

Сообщается, что для громоздких плавсредств возможна и услуга доставки: заказ можно будет сделать по телефону, а доставят продукты на борт не позже, чем через 45 минут после оплаты.