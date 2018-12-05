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05.12.2018 14:38
Рубрика: В мире

В Ереване поставят российскую елку за 145 тысяч долларов

Текст: Константин Волков

На центральной площади Республики в Ереване впервые за 13 лет поставят новую рождественскую елку, привезенную из России. Конструкцию высотой 37 метров (с навершием) и диаметром до 14 метров уже начали монтировать в центре площади, рядом со знаменитыми поющими фонтанами и зданием правительства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Елка изготовлена в России. Ее покупка, доставка, установка, а также иллюминация и украшения обошлись вместе примерно в 145 тысяч долларов. В эту сумму входят 1500 елочных игрушек и около 200 километров гирлянд, которыми украсят не только елку, но и площадь вокруг.

Включить иллюминацию планируется 15 декабря.

Раньше перед Новым годом в Ереване ставили металлический каркас, на который крепили срезанный с живых елей лапник. Однако металл проржавел, а сбор лапника каждый год обходится в немалую сумму, порядка 25-30 тысяч долларов, сообщает газета "Армянское время". Искусственная елка поможет сэкономить на этих расходах.

Стоимость новой елки вызвала споры в соцсетях. Многие сочли, что покупать елку за 145 тысяч долларов - слишком дорого для страны, чей бюджет на 2019 год составляет порядка 3,1 миллиарда долларов. Однако власти заявили, что старая елка из-за изношенности стала небезопасной и надоела всем, поэтому есть только два варианта - покупать новую или отказаться от елки вообще.

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