В Ереване поставят российскую елку за 145 тысяч долларов

На центральной площади Республики в Ереване впервые за 13 лет поставят новую рождественскую елку, привезенную из России. Конструкцию высотой 37 метров (с навершием) и диаметром до 14 метров уже начали монтировать в центре площади, рядом со знаменитыми поющими фонтанами и зданием правительства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

Елка изготовлена в России. Ее покупка, доставка, установка, а также иллюминация и украшения обошлись вместе примерно в 145 тысяч долларов. В эту сумму входят 1500 елочных игрушек и около 200 километров гирлянд, которыми украсят не только елку, но и площадь вокруг.

Включить иллюминацию планируется 15 декабря.

Раньше перед Новым годом в Ереване ставили металлический каркас, на который крепили срезанный с живых елей лапник. Однако металл проржавел, а сбор лапника каждый год обходится в немалую сумму, порядка 25-30 тысяч долларов, сообщает газета "Армянское время". Искусственная елка поможет сэкономить на этих расходах.

Стоимость новой елки вызвала споры в соцсетях. Многие сочли, что покупать елку за 145 тысяч долларов - слишком дорого для страны, чей бюджет на 2019 год составляет порядка 3,1 миллиарда долларов. Однако власти заявили, что старая елка из-за изношенности стала небезопасной и надоела всем, поэтому есть только два варианта - покупать новую или отказаться от елки вообще.