В Госдуме оценили украинскую идею сажать за пропаганду "русского мира"

В Госдуме прокомментировали предложение советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка ввести уголовную ответственность за "пропаганду русского мира" и отрицание "российской агрессии".

Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие "русский мир", а Шкиряк предложил еще и уголовное наказание за его пропаганду.

Также он предложил наказывать за оскорбление "революции достоинства" и непризнание агрессии России против Украины.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии RT заметил, что советник пытается "попасть в модный мейнстрим", а для этого в сегодняшних политических реалиях на Украине нужно быть нацистом.

- И Россия как образ врага лучше всего подходит на эту роль, поэтому бьются в припадках, доказывая свою верность президенту, его многочисленные советники, - сказал Бальбек, заметив, что все эти политики позабыли и историю, и родство.

Русский мир - международное сообщество, которое объединяет русский язык и культура. На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Так, в сентябре Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе и предложил распространить законопроект на всю Украину.