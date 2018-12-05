В Госдуму внесены поправки о подарках чиновникам и депутатам

Для госслужащих и депутатов всех уровней будет установлен единый перечень разрешенных подарков. На это, в частности, направлен пакет антикоррупционных законопроектов , которые внесло в Госдуму правительство.

Речь о подарках, получаемых в связи с исполнением должностных обязанностей.

Сейчас стоимость "сюрпризов" строго ограничивается тремя тысячами рублей. Если презент выходит за эти ценовые рамки, то у одаряемого появляется выбор: либо возместить разницу и тогда оставить подарки себе, либо сдать их государству.

Законопроектами предлагается эту норму признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков.

Разрешена канцелярская печатная продукция с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, за исключением изготовленных из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней. Разрешены также цветы.

В перечне допустимых - ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность, а также от вышестоящего органа и организации.

Служащие обязаны сообщить о полученных подарках, не входящих в разрешенный список, и передать их по акту в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления, Центральный банк Российской Федерации, организацию. Допускается оплата командировочных расходов чиновников за счет принимающей стороны, если речь идет о зарубежной поездке.

Законопроектом предлагается предусмотреть такие виды дисциплинарных взысканий для нарушителей как выговор и предупреждение о неполном должностном соответствии. В настоящее время для чиновников за коррупционные правонарушения установлена такая мера ответственности как увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия, иных санкций не предусмотрено.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о запрете уполномоченному по правам человека получать подарки и вознаграждения. Речь о презентах в связи с осуществлением полномочий.