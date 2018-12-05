В Италии арестован новый глаза "Коза ностры"

На Сицилии в результате крупнейшей спецоперации местных правоохранительных органов задержаны 46 членов "Коза ностры", в том числе предполагаемый главарь этой легендарной преступной группировки Сеттимо Минео. Всем арестованным гангстерам предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия и в ряде других тяжких преступлений.

Сицилийские правоохранители считают, что именно 80-летний ювелир по кличке дядя Сеттимо получил полномочия для руководства новой "куполой" (верховным советом мафии) после смерти в ноябре 2017 года отбывавшего в тюрьме 26 пожизненных заключений "босса боссов" Сальваторе "Тото" Риины и его предшественника Бернардо Провенцано. Минео хорошо известен сицилийской полиции - он неоднократно отбывал тюремные сроки по обвинению в связях с организованной преступностью. В частности, новый босс был приговорен к пяти годам лишения свободы в ходе так называемого "макси-процесса" над мафией, который продолжался с 1986 по 1992 год, и инициатором которого был знаменитый следователь Джованни Фальконе, убитый по приказу Риины в мае 1992 года.

По данным следствия, в последнее время "Коза ностра" переживала серьезный кризис, превратившись в фрагментированную организацию с большим количеством группировок, нуждающихся в жестком централизованном руководстве. В итоге боссы нескольких кланов приняли решение о воссоздании руководящей структуры мафии, окрестив ее "Купола.2" и наделив Минео полномочиями "крестного отца".

Однако эту точку зрения не разделяют итальянские СМИ, ссылающиеся на бывших мафиози, сотрудничающих с полицией. Они убеждены, что "дядя Сеттимо", представляющий клан Трапани, не мог занять "должность" босса, поскольку по давно установленной традиции его выбирают исключительно из членов "семьи" Карлеоне.