В Италии арестован новый глаза "Коза ностры"

Новости

Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем 20:07
Петербургские полицейские задержали мужчину за обман ветерана 20:06
В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" 20:00
Джабаров назвал шантажом требования Госдепа отпустить украинских моряков 19:53
Видео: Украина испытала новую крылатую ракету 19:49
МИД пообещал Братиславе выслать сотрудника посольства Словакии 19:37
Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой 19:33
В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек 19:19
Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 19:08
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 19:07
В Москве замечен первый беспилотный автомобиль 18:57
Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей 18:52
Устроивший взрыв в супермаркете петербуржец признал свою вину 18:43
ЦБ хочет выдавать электронные подписи банкам 18:38
ФТС зафиксировала рост импорта в РФ товаров из дальнего зарубежья на 6,1% 18:35
В Липецке 14-летние сестры-модели попали в больницу с анорексией 18:32
Надежда Савченко снова объявила голодовку 18:31
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях 18:29
Карельские петроглифы попали в предварительный список ЮНЕСКО 18:25
Путин жестко ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД 18:24
Тверская станет пешеходной на новогодние праздники 18:09
В Лондоне нашли останки загадочно погибшего мужчины 18:07
Роскомнадзор попросят проверить мемы школьников из Гатчины 18:04
Что будет, если залить в аккумулятор алкоголь или газировку 17:49
Минфин не смог полностью продать ОФЗ на 25 миллиардов рублей 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 19:03
Рубрика: В мире

"Дядя Сеттимо" вернется в тюрьму

В Италии арестован новый глаза "Коза ностры"
Текст: Нива Миракян (Российская газета, Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
На Сицилии в результате крупнейшей спецоперации местных правоохранительных органов задержаны 46 членов "Коза ностры", в том числе предполагаемый главарь этой легендарной преступной группировки Сеттимо Минео. Всем арестованным гангстерам предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия и в ряде других тяжких преступлений.

Сицилийские правоохранители считают, что именно 80-летний ювелир по кличке дядя Сеттимо получил полномочия для руководства новой "куполой" (верховным советом мафии) после смерти в ноябре 2017 года отбывавшего в тюрьме 26 пожизненных заключений "босса боссов" Сальваторе "Тото" Риины и его предшественника Бернардо Провенцано. Минео хорошо известен сицилийской полиции - он неоднократно отбывал тюремные сроки по обвинению в связях с организованной преступностью. В частности, новый босс был приговорен к пяти годам лишения свободы в ходе так называемого "макси-процесса" над мафией, который продолжался с 1986 по 1992 год, и инициатором которого был знаменитый следователь Джованни Фальконе, убитый по приказу Риины в мае 1992 года.

Италия не отдаст французскому Лувру картины Леонардо да Винчи

По данным следствия, в последнее время "Коза ностра" переживала серьезный кризис, превратившись в фрагментированную организацию с большим количеством группировок, нуждающихся в жестком централизованном руководстве. В итоге боссы нескольких кланов приняли решение о воссоздании руководящей структуры мафии, окрестив ее "Купола.2" и наделив Минео полномочиями "крестного отца".

Однако эту точку зрения не разделяют итальянские СМИ, ссылающиеся на бывших мафиози, сотрудничающих с полицией. Они убеждены, что "дядя Сеттимо", представляющий клан Трапани, не мог занять "должность" босса, поскольку по давно установленной традиции его выбирают исключительно из членов "семьи" Карлеоне.

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата
Развертывание боевого лазера "Пересвет" показали на видео
Путин принял участие в запуске нового газового комплекса