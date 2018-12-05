Количество небольших стихийных свалок, по мнению экологов, невозможно подсчитать. В основном они появляются на природе в любимых местах отдыха киргизстанцев. Фото: Темир Сыдыкбеков

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) Киргизии в рамках разработки программы управления отходами и вторичными ресурсами впервые за последние годы провело инвентаризацию и исследование мусорных свалок на территории республики. Как признают в ведомстве, полученные результаты удручают.

- Сегодня отходы являются не только источником существенного загрязнения окружающей среды и приводят к деградации земель, но и разрушают естественные экологические системы и оказывают негативное влияние на здоровье человека, - отмечают в госагентстве.

Без границ и оград

Согласно исследованию, в Киргизии в настоящее время имеется 406 мусорных свалок, на которые выбрасывают твердые бытовые отходы (ТБО). Вместе они занимают более 600 гектаров, из которых 506 относятся к землям сельскохозяйственного назначения. При этом санкционированными являются только 107 полигонов.

"Большинство таких мест функционирует без соблюдения каких-либо норм безопасности. Свалки не имеют четких границ и не огорожены, а их эксплуатационный период превышен более чем на 30 лет", - говорится в исследовании.

Ежегодно в стране образуется около 500 тысяч тонн так называемых отходов потребления. Всего же их накопилось около 16,5 миллиона тонн. Как поясняют в госагентстве, точных данных о количестве мусора нет из-за отсутствия системы учета вывозимых и размещаемых на свалках ТБО.

Определили эксперты и состав отходов. В основном это пластик (21 процент), остатки пищи и продуктов (20), стекло (10), стройматериалы (14). В селах к ним добавляются туши животных и сельскохозяйственная продукция.

По мнению известного республиканского эколога Олега Печенюка, бытовые отходы - самые опасные. "На свалках могут находиться батарейки, оргтехника, бытовая техника, различные виды пластика, пищевые отходы, стройматериалы, в том числе краски, клеи. Это совершенно непредсказуемый состав, мина замедленного действия", - полагает он.

Радионуклиды, соли, цианиды



Отдельно исследовались места складирования и хранения промышленных отходов. Последних, по данным госагентства, на территории республики скопилось огромное количество. Они содержат радионуклиды, соли тяжелых металлов, токсичные вещества (цианиды, кислоты, силикаты, сульфаты и так далее).

Всего в республике насчитали 57, как их назвали в госагентстве, мест захоронения промышленных отходов на территории общей площадью почти 190 гектаров.

"Как показывает статистика, объем накопленных и ежегодно образующихся промотходов, а также площади земель, отведенных под их захоронение, увеличиваются. Из-за отсутствия специальных объектов для хранения и переработки промышленных отходов предприятия вынуждены складировать их на своих территориях. Как правило, они содержат химические элементы и соединения, оказывающие отрицательное воздействие на человека, окружающую среду, животный и растительный мир", - говорится в исследовании.

Особенно "стараются" в этом отношении горнодобывающие предприятия. Они больше других создают отходы производства, которые годами находятся в так называемых хвостохранилищах.

В целом, по словам эксперта "Независимой экологической экспертизы" Ольги Конюховой, в Киргизии давно назрела необходимость создать полигоны для опасных отходов. "Сегодня, как правило, они хранятся на предприятиях или оказываются на свалках ТБО. Взять, к примеру, ртутные лампы. По закону их нельзя выбрасывать туда, где складируется бытовой мусор. Но лампы выбрасывают. Потому что за их хранение на складе нужно платить. И чем больше ламп, тем больше оплата", - поясняет Ольга Конюхова.

Пестициды устарели

Еще одна проблема, на которую обращают внимание специалисты, - ликвидация запрещенных и устаревших пестицидов, в том числе относящихся к классу стойких органических загрязнителей (СОЗ).

"В советский период в республике обрабатывалось ежегодно около миллиона гектаров посевов сельскохозяйственных культур. На это расходовались тысячи тонн пестицидов. Химикаты устаревали или их запрещали использовать. Возникал вопрос утилизации. В 1970-1980 годы в трех могильниках - "Сузак-А", "Сузак-Б" и "Кочкор" - захоронили пять тысяч тонн пестицидов, признанных устаревшими. Это решило проблему, но частично", - говорится в исследовании госагентства.

В настоящее время, тем не менее, большое количество химикатов, включая относящихся к классу СОЗ, находится на 42 складах бывших колхозов и совхозов. Эти объекты представляют собой полуразобранные здания, не имеющие специальной защиты от попадания опасных веществ в окружающую среду.

Согласно последним данным Департамента химизации и защиты растений, всего в республике в могильниках и на складах содержится 5,5 тысячи тонн пестицидов. Причем 478 тонн химикатов, хранящихся в зданиях, отмечены как неизвестные.

Что делать

В Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР разработали программу, с помощью которой, как надеются в ведомстве, в ближайшие пять лет можно будет навести порядок в сфере управления отходами и вторичными ресурсами в стране. "Введение в действие мер, указанных в программе, позволит, в частности, извлекать компоненты, содержащиеся в мусоре, и вовлекать их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья и материалов", - отмечают в ведомстве.

Успешная реализация проекта позволит также сократить количество отходов, складируемых на мусорных свалках, не соответствующих экологическим требованиям, и увеличить срок эксплуатации полигонов ТБО за счет оснащения их современным оборудованием по переработке мусора.

Главное, что этому может помешать, - недостаток финансирования. Необходима огромная сумма - более шести миллиардов сомов. Большую часть этой суммы планируется получить от "физических и юридических лиц, задействованных в сборе, хранении, использовании, обезвреживании, транспортировке и захоронении отходов производства и потребления". Предполагает ли это увеличение тарифа на вывоз мусора, в госагентстве не сообщают. В данный момент население платит ежемесячно 22,5 сома с каждого человека, организации и хозсубъекты - 225 сомов. Последний раз тариф повышали в 2016 году.

Тем временем



В Бишкеке возникла серьезная проблема загрязнения воздуха, которая создает риск для здоровья жителей города. Об этом сообщили в правительстве КР.



По мнению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, основные причины ухудшения качества воздуха в столице связаны с совершенными в разные годы ошибками в планировании городской среды, когда "точечная" застройка города, особенно его центральной и южной частей негативным образом повлияла на розу ветров и, соответственно, на "проветриваемость" Бишкека. Большой урон экологическому равновесию и чистоте воздуха наносят также отопление частных жилых домов углем и выхлопные газы автомобилей.



Ситуация усложняется из-за отсутствия национальных стандартов измерения состава и загрязнения атмосферы, а это приводит к тому, что данные по воздуху в городе варьируются в значительных пределах, что создает в обществе серьезную обеспокоенность.



"Премьер-министр как и каждый житель столицы обеспокоен складывающейся экологической ситуацией, и поэтому он поставил перед государственными органами конкретные задачи найти пути эффективного решения этой проблемы. Глава правительства держит вопрос на личном контроле и требует конкретных предложений, предполагающих результат, - говорится в официальном сообщении. - Мухаммедкалый Абылгазиев считает правильным изучить возможности введения полного запрета на строительство высотных сооружений на территориях, обеспечивающих "проветриваемость" города".



В последние несколько лет с началом холодов на Бишкек опускается плотный смог. По утверждению экологов, уровень загрязнения воздуха в столице превышает допустимые показатели в десятки раз. Появление смога объясняется тем, что местная ТЭЦ использует уголь, тем же топливом отапливают жилища в частном секторе. Кроме того, в городе с миллионным населением зарегистрировано почти 800 тысяч автомобилей.