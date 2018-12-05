В Кремле не будут реагировать на заявления Госдепа США о последствиях для России в ситуации с задержанными украинскими моряками, в данном случае этим занимается министерство иностранных дел.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков перенаправил журналистов с соответствующим вопросом в МИД.

"Звучащая критика, разные эскапады и так далее - не повод, чтобы Россия отходила от предусмотренных законом процедур в отношении нарушителей госграницы", - также заметил представитель Кремля. "Эти процедуры выполняются и будут продолжать выполняться", - подчеркнул он.

На вопрос о рисках происходящего для реализации проекта "Северный поток-2" пресс-секретарь главы государства пояснил: "Риски, связанные с политизацией "Северного потока", откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств существуют. Мы прекрасно их видим и отдаем себе отчет".

"Появились эти риски не сегодня, не вчера, а уже достаточно давно, и мы все - свидетели проявления этих рисков", - напомнил Песков.

На вопрос, при каких обстоятельствах Москва готова выдать украинских моряков Киеву и примет ли предложение обменять их на 300 человек, представитель Кремля сказал: "Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят конкретные предложения, наверняка, они будут рассматриваться, но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу".