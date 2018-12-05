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05.12.2018 13:57
Рубрика: Власть

В Москве не поддадутся давлению по украинским морякам

Текст: Кира Латухина

В Кремле не будут реагировать на заявления Госдепа США о последствиях для России в ситуации с задержанными украинскими моряками, в данном случае этим занимается министерство иностранных дел.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков перенаправил журналистов с соответствующим вопросом в МИД.

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"Звучащая критика, разные эскапады и так далее - не повод, чтобы Россия отходила от предусмотренных законом процедур в отношении нарушителей госграницы", - также заметил представитель Кремля. "Эти процедуры выполняются и будут продолжать выполняться", - подчеркнул он.

На вопрос о рисках происходящего для реализации проекта "Северный поток-2" пресс-секретарь главы государства пояснил: "Риски, связанные с политизацией "Северного потока", откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств существуют. Мы прекрасно их видим и отдаем себе отчет".

Песков о задержанных украинских моряках: Это не военнопленные

"Появились эти риски не сегодня, не вчера, а уже достаточно давно, и мы все - свидетели проявления этих рисков", - напомнил Песков.

На вопрос, при каких обстоятельствах Москва готова выдать украинских моряков Киеву и примет ли предложение обменять их на 300 человек, представитель Кремля сказал: "Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят конкретные предложения, наверняка, они будут рассматриваться, но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу".

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