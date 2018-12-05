В Москве пройдет научная елка "WOW!HOW?"

В Большом зале Российской академии наук предложат отправиться в Космос вместе с Дедом Морозом. 22 декабря здесь стартует научная елка "WOW! HOW?", которая продлится до 4 января будущего года.

В этом году организаторы выбрали любимую и манящую детей тему Космоса. Представление состоит из множества занимательных этапов: интерактивные зоны и мастер-классы в фойе, а также театрализованное научное новогоднее шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, искусственным интеллектом Снего-WIKI, роботом-ученым Вольтом и другими героями.

Эти персонажи отправляются в космос и вместе с залом посещают как планеты Солнечной системы, так и таинственную планету Деда Мороза. Юные зрители становятся участниками происходящего на сцене действия и погружаются в космическое пространство благодаря завораживающим спецэффектам, видеопроекциям современной сценографии и науке. Опыты собственного производства будут показывать на сцене каждые три минуты.

До начала театрализованного представления на трех этажах Большого зала РАН всех гостей ждут более 10 интерактивных зон с мастер-классами. Детям покажут эксперименты с физическими законами в условиях космоса, каждый желающий сможет смастерить макет ракетного двигателя, зрители смогут в 3D-очках посмотреть на снимки разных хорошо изученных планет и послушать рассказ о каждой из них. Дети даже смогут сделать свою комету из сухого льда и начертить карту звездного неба.

Для каждого ребенка организаторы подготовили вкусные и научные подарки. Коробку с новогодним сюрпризом, в которой собраны сладости и "Космический набор WOW! HOW?", содержащий удивительные научные эксперименты, можно будет приобрести отдельно за 690 рублей.