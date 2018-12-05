Новости

Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем 20:07
Петербургские полицейские задержали мужчину за обман ветерана 20:06
В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" 20:00
Джабаров назвал шантажом требования Госдепа отпустить украинских моряков 19:53
Видео: Украина испытала новую крылатую ракету 19:49
МИД пообещал Братиславе выслать сотрудника посольства Словакии 19:37
Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой 19:33
В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек 19:19
Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 19:08
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 19:07
В Москве замечен первый беспилотный автомобиль 18:57
Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей 18:52
Устроивший взрыв в супермаркете петербуржец признал свою вину 18:43
ЦБ хочет выдавать электронные подписи банкам 18:38
ФТС зафиксировала рост импорта в РФ товаров из дальнего зарубежья на 6,1% 18:35
В Липецке 14-летние сестры-модели попали в больницу с анорексией 18:32
Надежда Савченко снова объявила голодовку 18:31
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях 18:29
Карельские петроглифы попали в предварительный список ЮНЕСКО 18:25
Путин жестко ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД 18:24
Тверская станет пешеходной на новогодние праздники 18:09
В Лондоне нашли останки загадочно погибшего мужчины 18:07
Роскомнадзор попросят проверить мемы школьников из Гатчины 18:04
Что будет, если залить в аккумулятор алкоголь или газировку 17:49
Минфин не смог полностью продать ОФЗ на 25 миллиардов рублей 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 18:25
Рубрика: Экономика

Недострой вытянут страховщики

В Новосибирске запускают проект, который закроет вопрос проблемных домов для дольщиков
Текст: Алина Егорова
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
Страховые компании готовы финансировать достройку проблемных домов для дольщиков из собственных резервов, но для этого необходимы изменения в законодательстве. Процесс идет и сверху, и снизу: пока в Совете Федерации готовят поправки в закон 214-ФЗ, в Новосибирске ситуацию пытаются разрулить вручную.

Недострои жилья для дольщиков - колоссальная проблема по всей стране. По нынешнему законодательству, если стройка замирает, то гораздо проще обанкротить застройщика и попробовать компенсировать дольщикам убытки деньгами, чем достроить зачастую почти готовый дом. Страховым компаниям запрещено финансировать завершение объектов из собственных резервов. Выплата компенсаций дольщикам часто затруднена, более разорительна для страховщиков и к тому же не решает главного вопроса: жилья люди так и не получают.

Страховая не может помочь с выплатой компенсаций, если застройщик признан недобросовестным (а это случается почти в 100% случаев). И даже если дольщик добивается относительного успеха, он вместо вожделенного жилья получает только обесценившиеся деньги, которых недостаточно для решения квартирного вопроса. Если под строящееся жилье взята ипотека, а семья дожидается своей квартиры на арендованной площади, долговая удавка затягивается накрепко.

Пути решения этой наболевшей проблемы обсуждались на "круглом столе" в Совете Федерации с участием сенаторов Сергея Рябухина, Сергея Лукина и Николая Журавлева, представителей Центробанка и Федеральной антимонопольной службы, министерства финансов, государственного фонда ДОМ.РФ, страховой компании "Респект", других страховщиков и региональных застройщиков.

В Новосибирске начали разрабатывать механизм использования резервов страховых компаний для размораживания строек

"Чтобы люди получили квартиры, в которые они вложили деньги, нужно добровольное решение страховщиков: либо финансировать дострой из прибыли, либо дать возможность страховщикам финансировать исполнение обязательств перед дольщиками за счет страховых резервов. Для этого нужно искать законные основания", - сказала замдиректора департамента финансовой политики минфина Вера Балакирева. "Тариф страховой компании по страхованию гражданской ответственности застройщиков составляет в среднем 1,2%, и финансировать все недостроенные объекты за счет этих средств нереально, - комментирует Александр Артамонов, генеральный директор СК "Респект", которая сейчас страхует около 40 процентов проектов с долевым участием. - Но при грамотном подходе к делу нам зачастую проще и выгоднее помочь достройке, чтобы люди получили квартиры, и мы готовы инвестировать в это собственные резервы. Проблема сейчас только в законе, который такого варианта не разрешает".

Как отмечает политолог Евгений Минченко, логично было бы не банкротить строительные компании и оставлять недострои, а давать возможность достраивать эти объекты страховщикам. Проблема обманутых дольщиков - взрывоопасная, это один из значимых раздражителей на региональном и муниципальном уровне, наряду с экологическими проблемами".

Действительно, законная альтернатива - это перевод всех проектов долевого строительства на банковскую гарантию. Однако она стоит в 5-6 раз дороже, чем страховка ответственности застройщика, и практически делает строительный бизнес нерентабельным. Рынок не готов к росту цен на жилье, повышать цены по уже замороженным объектам попросту невозможно, да и заставить застройщиков заниматься достройкой в ущерб себе нельзя.

В Новосибирске, не дожидаясь изменений на федеральном уровне, уже начали разрабатывать механизм использования резервов страховых компаний для размораживания строек. Представители СК "Респект", местных застройщиков и властей города создают "дорожную карту", которая соответствует позиции минфина и позволит оперативно начать работы на проблемных стройплощадках при поддержке страховщиков. На согласительные процедуры авторы проекта отвели себе месяц. Торопятся и в Совете Федерации: подытоживая предложения экспертов, модератор "круглого стола" Сергей Рябухин заверил, что изменения в законодательство будут предложены уже в декабре, чтобы к весне разморозить стройки и начать предоставлять дольщикам долгожданное жилье.

Экономика Страхование Филиалы РГ Сибирь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата
Развертывание боевого лазера "Пересвет" показали на видео
Путин принял участие в запуске нового газового комплекса