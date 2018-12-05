Страховые компании готовы финансировать достройку проблемных домов для дольщиков из собственных резервов, но для этого необходимы изменения в законодательстве. Процесс идет и сверху, и снизу: пока в Совете Федерации готовят поправки в закон 214-ФЗ, в Новосибирске ситуацию пытаются разрулить вручную.

Недострои жилья для дольщиков - колоссальная проблема по всей стране. По нынешнему законодательству, если стройка замирает, то гораздо проще обанкротить застройщика и попробовать компенсировать дольщикам убытки деньгами, чем достроить зачастую почти готовый дом. Страховым компаниям запрещено финансировать завершение объектов из собственных резервов. Выплата компенсаций дольщикам часто затруднена, более разорительна для страховщиков и к тому же не решает главного вопроса: жилья люди так и не получают.

Страховая не может помочь с выплатой компенсаций, если застройщик признан недобросовестным (а это случается почти в 100% случаев). И даже если дольщик добивается относительного успеха, он вместо вожделенного жилья получает только обесценившиеся деньги, которых недостаточно для решения квартирного вопроса. Если под строящееся жилье взята ипотека, а семья дожидается своей квартиры на арендованной площади, долговая удавка затягивается накрепко.

Пути решения этой наболевшей проблемы обсуждались на "круглом столе" в Совете Федерации с участием сенаторов Сергея Рябухина, Сергея Лукина и Николая Журавлева, представителей Центробанка и Федеральной антимонопольной службы, министерства финансов, государственного фонда ДОМ.РФ, страховой компании "Респект", других страховщиков и региональных застройщиков.

В Новосибирске начали разрабатывать механизм использования резервов страховых компаний для размораживания строек

"Чтобы люди получили квартиры, в которые они вложили деньги, нужно добровольное решение страховщиков: либо финансировать дострой из прибыли, либо дать возможность страховщикам финансировать исполнение обязательств перед дольщиками за счет страховых резервов. Для этого нужно искать законные основания", - сказала замдиректора департамента финансовой политики минфина Вера Балакирева. "Тариф страховой компании по страхованию гражданской ответственности застройщиков составляет в среднем 1,2%, и финансировать все недостроенные объекты за счет этих средств нереально, - комментирует Александр Артамонов, генеральный директор СК "Респект", которая сейчас страхует около 40 процентов проектов с долевым участием. - Но при грамотном подходе к делу нам зачастую проще и выгоднее помочь достройке, чтобы люди получили квартиры, и мы готовы инвестировать в это собственные резервы. Проблема сейчас только в законе, который такого варианта не разрешает".

Как отмечает политолог Евгений Минченко, логично было бы не банкротить строительные компании и оставлять недострои, а давать возможность достраивать эти объекты страховщикам. Проблема обманутых дольщиков - взрывоопасная, это один из значимых раздражителей на региональном и муниципальном уровне, наряду с экологическими проблемами".

Действительно, законная альтернатива - это перевод всех проектов долевого строительства на банковскую гарантию. Однако она стоит в 5-6 раз дороже, чем страховка ответственности застройщика, и практически делает строительный бизнес нерентабельным. Рынок не готов к росту цен на жилье, повышать цены по уже замороженным объектам попросту невозможно, да и заставить застройщиков заниматься достройкой в ущерб себе нельзя.

В Новосибирске, не дожидаясь изменений на федеральном уровне, уже начали разрабатывать механизм использования резервов страховых компаний для размораживания строек. Представители СК "Респект", местных застройщиков и властей города создают "дорожную карту", которая соответствует позиции минфина и позволит оперативно начать работы на проблемных стройплощадках при поддержке страховщиков. На согласительные процедуры авторы проекта отвели себе месяц. Торопятся и в Совете Федерации: подытоживая предложения экспертов, модератор "круглого стола" Сергей Рябухин заверил, что изменения в законодательство будут предложены уже в декабре, чтобы к весне разморозить стройки и начать предоставлять дольщикам долгожданное жилье.