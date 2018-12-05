Парламент РФ пообещал зеркальные меры на высылку российского дипломата

Ответ РФ на высылку Словакией российского дипломата будет зеркальным, прогнозируют в Госдуме и Совфеде.

Ранее агентство Reuters со ссылкой премьер-министра страны Петера Пеллегрини сообщило, что Словакия высылает российского дипломата, подозреваемого в разведывательной деятельности.

"На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО", - заявил премьер.

В посольстве РФ отказались от комментариев по поводу заявления премьера, сообщают информагентства РФ.

В парламенте же считают, что ответ России на высылку Словакией российского дипломата из-за подозрений в разведывательной деятельности будет зеркальным. Об этом заявили РИА Новости член комитета Госдумы Антон Морозов, а также первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

"Ответ всегда зеркальный в таких ситуациях. Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать", - сказал Морозов.

Парламентарий добавил, что Словакия не обязана предоставлять доказательства причастности российского дипломата к разведывательной деятельности. Это указано в Венской конвенции.

Сенатор Джабаров, в свою очередь, отметил, что "не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия".