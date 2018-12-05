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Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

05.12.2018 20:47
Текст: Надежда Толстоухова

В России создают национальный каталог товаров

Еще одна крупная федеральная торговая сеть присоединилась к проекту "Национальный каталог товаров", который создает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, дочка "Ростеха"). Соглашение о сотрудничестве между "Магнитом" и ЦРПТ было подписано на форуме "Антиконтрафакт" в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Национальный каталог товаров - это открытая платформа, создаваемая совместно с игроками рынка. Помимо наполнения каталога данными о товарах, мы будем разрабатывать условия, гарантирующие невозможность регистрации недобросовестных производителей товаров, а также защиту от подделки зарегистрированных товарных знаков. Это большая и важная работа для всех участников рынка и покупателей, с которой можно справиться только общими усилиями", - прокомментировал Михаил Дубин, председатель совета директоров ЦРПТ.

По задумке, национальный каталог товаров должен навести порядок в российской рознице. Дело в том, что сегодня у каждого из реализаторов продукции существует свой каталог товаров, поэтому один и тот же продукт у разных продавцов описывается по-разному. Это мешает контролировать объемы товаров на складах, скорость их реализации, динамику спроса на них. Торговые сети тратят большие деньги на ведение своих реестров. Они вынуждены содержать штат сотрудников, занимающихся их ведением, или оплачивать услуги сторонних компаний. Так что Национальный каталог товаров должен будет еще и снизить их издержки.

В пилотном режиме каталог был запущен ЦРПТ в июне 2018 года. Сейчас в нем уже более десяти тысяч наименований товаров, и их число день ото дня растет. К проекту уже присоединились такие торговые сети как "Перекресток", "Карусель", "Пятерочка", "Ашан", "Дикси", "Метро", "Лента", "Billa" и другие. Каталог должен стать логичным продолжением системы маркировки товаров, поскольку в нем будут отражены только легально произведенные товары. Постепенно большинство из них будут подлежать обязательной маркировке, что позволит легко прослеживать их путь от производителя до прилавка.

Использовать данные из каталога смогут и проверяющие структуры, сравнивая объемы произведенной и поступившей в розницу продукции. Уже сейчас каталог связан с федеральными информационными ресурсами Россельхознадзора, Росаккредитации, Роскачества и федеральной налоговой службы. Он хранит разрешительную и сопроводительную документацию, необходимую для продажи и реализации товаров.

Пользоваться национальным каталогом продукции будут и производители, отслеживая динамику сбыта своей продукции. "Мы постоянно слышим от производителей, что они не знают своей статистики, потому что не могут отследить движение продукции из-за разных подходов к ее описанию в разных торговых сетях. С помощью каталога они будут в режиме онлайн видеть точную информацию о товаре. Благодаря этому производители будут точнее планировать объемы и скорость производства", - прокомментировал "РГ" Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ.

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