В российские суды посадят роботов-стенографистов

Со следующего года роботы-стенографисты появятся во всех российских судах. Нововведение должно порадовать простых граждан - истцов, ответчиков, свидетелей и озаботить некоторых представителей судейского сообщества.

Когда протокол судебного заседания поручат вести роботу, он не пропустит ни одного слова. Фото: depositphotos

О роботах-стенографистах сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ Александра Гусева. Об этой новости высокопоставленный чиновник заявил в кулуарах заседания Совета судей РФ.

- Это перспективно. Мы со следующего года начнем внедрение повсеместно, во всех судах, потому что это облегчит значительно работу секретарей судебного заседания. Уже введен механизм аудиопротоколирования, будет этот робот-стенографист, - сказал он.

Почему информация о замене секретарей судебного заседания на роботов-стенографистов имеет такое важное значение именно для граждан? А вот почему.

Во-первых, секретарь судебного заседания может быть не самым опытным и просто не успеть зафиксировать важные моменты. Но это не главное. Важнее вот что. Не секрет, что в отдельных случаях протокол судебного заседания отличается от того, что говорят в зале заседания участники судебного процесса. Оговоримся сразу: речь идет не о всех судьях, а о тех, кто заинтересован в определенном решении, независимо от того, что говорят факты, эксперты и свидетели.

С годами даже сложилась некая негласная практика общения такого судьи и секретаря суда. Выглядит она следующим образом.

Робот-стенографист синхронизирует цифровую запись заседания, регулирует уровень шумоподавления, ведет текстовую расшифровку фонограмм

Судья, ведущий процесс, показывает секретарю, что из показаний записывать, а что нет. Это может быть какой-то жест или взгляд. Судья может, к примеру, перелистывать дело, а может, и просто появление в руке судьи, предположим, авторучки будет сигналом секретарю не писать, а делать вид, что пишет. И получается, что-то сказанное в зале заседания секретарь суда тщательно фиксирует, а что-то банально пропускает, хотя строго по закону должен записывать все, кроме вдохов и выдохов.

Почему тщательное и полное ведение судебных протоколов так важно?

После решения спора в первой инстанции несогласные обращаются выше и дальше. Это происходит почти в каждом случае. Очень редко решения первой инстанции не обжалуются.

А уже в апелляции или кассации такие неполные протоколы могут сыграть злую шутку с участниками процесса. В эти инстанции участников процесса не зовут, а изучаются документы, которые есть в деле, в том числе и протокол судебного заседания.

Вот и получается, граждане уверены, что их слова, показания свидетелей, важная деталь, все, что было озвучено в суде, в более высокой судебной инстанции увидят и прочтут.

Но не тут-то было. Оказывается, что в протоколах ничего, на что рассчитывает участник процесса, не зафиксировано.

Именно поэтому опытные защитники практически всегда ведут запись судебного процесса, а потом сверяют свою запись с протоколом судебного заседания и в случае появившихся расхождений или серьезных пропусков пишут замечания на судебный протокол.

В этом году такую систему, когда все фиксирует техника, уже опробовали.

С июля 2018 года комплекс аудиовидеофиксации судебных заседаний "Нестор. Правосудие" проходил опытную эксплуатацию в Свердловском и Шебекинском районных судах Белгородской области. Разработчики сделали десятки доработок системы.

Специалисты говорят, что понадобится еще несколько месяцев, чтобы ее дополнить.

Участники заседания комиссии Совета судей РФ по информатизации и автоматизации работы судов подчеркнули, что это полностью российская разработка.

По мнению председателя комиссии, председателя Белгородского областного суда Алексея Шипилова, в целом экспериментальное использование робота-стенографиста охарактеризовано положительно.

- По отзывам секретарей, это существенно облегчает работу, затраты по времени на составление протокола раза в два уменьшаются, - объяснил Шипилов.

В 2019 году заказана поставка 100 комплектов систем для аудиовидеопротоколирования, которое вводится в обязательном порядке в сентябре следующего года.

Робот-стенографист способен при помощи распознавателей речи автоматически составлять тексты протоколов судебных заседаний с приложением аудио- и видеозаписи, включая речи участников заседаний суда, выступающих по видео-конференц- связи.

Робот позволяет проводить интернет-трансляцию судебных заседаний. Но наибольший эффект комплекс может дать при долгих судебных заседаниях.

Робот-стенографист синхронизирует цифровую запись заседания по нескольким независимым каналам, автоматически регулирует уровень усиления и шумоподавления, ведет текстовую расшифровку фонограмм, в том числе в режиме реального времени.