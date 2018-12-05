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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ростуризме назвали популярные у россиян новогодние направления

Текст: Ольга Игнатова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Россияне в эти новогодние праздники намерены посетить Москву, Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Санкт-Петербург. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Ростуризм.

Фото: РИА Новости
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При этом Крым впервые попал в топ самых популярных новогодних направлений. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, это объясняется несколькими факторами. В Крым стало дешевле улететь - стоимость авиаперелета снижена в среднем на 39% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, на полуострове стало больше (на 20 процентов) здравниц с круглогодичным режимом работы. И по цене новогодний отдых в Крыму достаточно привлекателен - он может обойтись в сумму 20 тысяч рублей. А новогодняя поездка в Сочи может обойтись в 30 тысяч рублей.

Экономика Туризм Правительство Минкультуры Ростуризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Краснодарский край СКФО Ставропольский край ЮФО Республика Крым СЗФО Санкт-Петербург Развитие туризма в России Новый год
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