В Ростуризме назвали популярные у россиян новогодние направления

Россияне в эти новогодние праздники намерены посетить Москву, Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Санкт-Петербург. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Ростуризм.

При этом Крым впервые попал в топ самых популярных новогодних направлений. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, это объясняется несколькими факторами. В Крым стало дешевле улететь - стоимость авиаперелета снижена в среднем на 39% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, на полуострове стало больше (на 20 процентов) здравниц с круглогодичным режимом работы. И по цене новогодний отдых в Крыму достаточно привлекателен - он может обойтись в сумму 20 тысяч рублей. А новогодняя поездка в Сочи может обойтись в 30 тысяч рублей.