Как управлять научным капиталом союзных программ?

О чем шла речь в Минске на очередном заседании Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства?

- В Союзном государстве научно-техническое сотрудничество идет значительно активнее, чем в других межгосударственных формированиях на постсоветском пространстве, - отметил председатель ГКНТ Беларуси Александр Шумилин. - На это расходуется 70-80 процентов союзного бюджета, уже завершено около пятидесяти совместных научно-технических программ, восемь в стадии реализации.

На заседании комиссии были рассмотрены перспективные темы совместного научного и технического поиска. Концепции двух новых союзных программ получили одобрение перед вынесением их на рассмотрение Совета Министров Союзного государства, заседание которого намечено на 13 декабря. Под коммерческим углом зрения были оценены предварительные результаты проектов, завершающихся в этом или следующем годах. Полтора десятка тем прошли предварительное рассмотрение.

- У нас нет недостатка в идеях и предложениях, - рассказал "СОЮЗу" руководитель аппарата НАН Беларуси академик Петр Витязь. - Они касаются аддитивных технологий, промышленности, науки и образования. Это надо обсудить и решить, что нужно Беларуси и России, ведь сложение интересов дает обоюдный эффект, открывает выход на международный рынок.

Коллегу поддержал первый замминистра науки и высшего образования России Григорий Трубников:

- Есть проекты, связанные с медициной, сельским хозяйством, геологоразведкой, высокими технологиями. Они должны иметь на выходе конкретный продукт. По-новому должна идти и подготовка кадров, от студента до докторанта. Поэтому мы привлекаем ведущие вузы Беларуси и России: БГУ и МГУ, МИФИ...

Союзные программы должны проходить согласования в ведомствах в течение полугода

Очень важно совершенствовать механизм отбора союзных программ, сократить время их прохождения через инстанции с двух лет до полугода. Кстати, эта норма закреплена решением Совета Министров Союзного государства.

- Считаю, что нам надо определиться с главным, с новым механизмом отбора союзных программ, - заостряет вопрос заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин. - Мы формируем перечень основных направлений исследований, но утвержденного механизма этого формирования нет. А должно быть обоснование: надо ли, например, включать в перечень ту или иную тему? А для этого необходима экспертная группа...

Совет по экспертизе союзных программ предлагает создать и Петр Витязь. Предложено наделить соответствующими полномочиями белорусско-российский межакадемический совет. Предложение, кстати, не ново. Возможно, Комиссия по формированию единого научно-технологического пространства придаст ему новый импульс. Ведь на эту структуру, созданную по решению Совета Министров Союзного государства лишь в 2017 году, возлагаются немалые надежды.

Отметив важность выстраивания элементов экспертизы, прогнозирования, выбора приоритетных исследований с учетом мирового научно-технологического ландшафта, Григорий Трубников обратил внимание и на вопрос интеллектуальной собственности. Важно, кто и как будет управлять капиталом, созданным в ходе выполнения союзных программ. Члены комиссии детально рассмотрели предложение о создании специального органа для разработки порядка управления результатами интеллектуальной деятельности в рамках выполнения программ Союзного государства.

Кстати



Еще один вопрос, рассмотренный комиссией, касается премии Союзного государства в области науки и техники. Предложение одобрено и передано на рассмотрение очередного заседания Совета Министров Союзного государства.