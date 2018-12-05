В Совфеде обвинили Вашингтон в многочисленных нарушениях ДРСМД

США около 95 раз нарушали положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Так сенатор отреагировал на призывы госсекретаря США Майка Помпео к России "вернуться к выполнению условий Договора". В случае, если Россия этого не сделает, Помпео пообещал приостановку Вашингтоном своих обязательств.

"За время действия ДРСМД Россия фиксировала его нарушения со стороны США порядка 95 раз, - передает РИА Новости ответ Бондарева на обращение госсекретаря США. - Напомню, Пентагон использует баллистические и крылатые ракеты-мишени средней и меньшей дальности при испытаниях ударно-боевых возможностей ракет-перехватчиков системы ПРО США".

Сенатор также указал на широкое использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.

Бондарев указал на беспочвенность обвинений Вашингтона в адрес России.

"США абсолютно голословно обвиняют в нарушениях ДРСМД Россию, приводя вымышленные аргументы, и объявляют о своей готовности денонсировать данный документ", - сказал сенатор.