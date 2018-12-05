В Тбилиси найден мертвым один из соратников Саакашвили

Николоз Руруа, член политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), созданной и возглавляемой Михаилом Саакашвили, и один из ближайших соратников экс-президента Грузии, найден мертвым в своем доме, сообщает портал "Грузия онлайн". По предварительной версии, причиной смерти 50-летнего Руруа мог стать сердечный приступ.

Руруа, начавший свою политическую карьеру в 2001 году, трудился бок о бок с Саакашвили и экс-премьер-министром страны Зурабом Жвания, в убийстве которого подозревают бывшего грузинского президента. Он был активным участником "революции роз" в 2003 году и в знак благодарности от Саакашвили прошел по спискам правящей партии в грузинский парламент.

В 2009 году Руруа был назначен министром культуры Грузии и занимал эту должность вплоть до смены власти в Грузии в 2012 году.

Напомним, что ЕНД не признало результаты недавних президентских выборов в Грузии, в ходе которых поражение потерпел ее кандидат Григол Вашадзе, уступивший Саломе Зурабишвили. Саакашвили, находящийся в изгнании за границей, призвал грузин выйти на акции протеста неповиновения властям.