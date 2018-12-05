Ведущие банки присоединятся к программе господдержки образовательного кредитования

Абитуриенты смогут воспользоваться кредитами на более выгодных условиях, чем предлагают банки сейчас. В скором времени будет возобновлена программа господдержки образовательного кредитования, которая была заморожена в начале 2017 года. В феврале этого года были утверждены обновленные правила. Новая программа должна была заработать с 1 декабря, однако затем сроки перенесли - ее возобновят, как только в постановление правительства внесут изменения.

В Министерстве образования и науки "Российской газете" сообщили, что в федеральном бюджете на реализацию программы предусмотрены средства в объеме 207 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на оплату процентов по заключенным образовательным кредитам. Участниками программы образовательного кредитования в стране являются более девяти тысяч обучающихся. С учетом принятия новой программы их число может существенно увеличиться.

Основное отличие образовательного кредита от обычного потребительского - льготный период погашения. Пока человек учится, выплачивает только проценты. Основной долг погашается только после окончания вуза. По новым правилам максимальный срок пользования образовательным кредитом с господдержкой будет равен 120 месяцам с момента окончания льготного периода кредитования (срок обучения плюс три месяца). Ставка по кредиту составит примерно 10-11 процентов годовых.

По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина, система образовательного кредитования давно нуждается в реформировании, поскольку 60 процентов студентов в стране учатся за собственные средства. Обычно за них платят родители.

Первым банком, который будет сотрудничать с минобрнауки в этом направлении, станет Сбербанк, который выдавал такие кредиты до заморозки программы. Летом была проведена рабочая встреча банка и представителей Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства. "Сбербанк намерен присоединиться к Программе предоставления государственной поддержки образовательного кредитования по мере готовности программы к запуску", - рассказали "Российской газете" в банке.

Министерство также готово рассматривать обращения других банков, желающих принять участие в реализации программы. Многие кредитные организации сегодня предоставляют желающим образовательные займы, но на деле это целевые потребительские ссуды, получение которых требует от клиента больше документов и времени по сравнению с нецелевым кредитом. Поэтому многие, экономя время, пока предпочитают пользоваться стандартными кредитными программами.

"В случае, если государственная программа льготного образовательного кредитования будет возобновлена, мы обязательно рассмотрим возможность участия в ней", - отметили в Почта Банке, реализующем собственную программу образовательного кредитования, в которой кредит выдается до 2 миллионов рублей по ставке 9,9 процента годовых на образование в любом российском учебном заведении.

Директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян уверен, что возобновление госпрограммы должно позитивно повлиять на спрос на образовательные кредиты. По его мнению, более широкому распространению образовательного кредитования должна способствовать популяризация таких ссуд, ведь сейчас немногие выпускники и студенты знают об их существовании. "Здесь очень важна роль учебных заведений, которые наряду со стандартными инструментами оплаты могут указывать на наличие таких кредитных программ", - отметил Григорий Бабаджанян.