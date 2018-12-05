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05.12.2018,  
10:53
Текст:  Анна Малинина

Видео: почему Т-34 стал "танковым кошмаром Вермахта" в битве за Москву

Пятое декабря 41-го. Уже месяц стоят морозы. Уже два месяца идут тяжелые бои за Москву. Враг давит количеством и техническим превосходством. Пятого декабря 41-го миф о непобедимости немецко-фашистких войск дает трещину.

Мы посетили территорию музейного комплекса "История танка Т-34". Здесь, в районе Лобни, находился ближайший к Москве рубеж, где в декабре 1941-го были остановлены немецкие войска. До современного МКАДа - около 17 километров. До Кремля - чуть более 30. Советские войска перешли в контрнаступление, в котором участвовали и танки Т-34 - те самые, которые месяц назад прошли парадным строем по Красной площади.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Появление такого танка на фронте стало для немцев сюрпризом. Огневая мощь, надежная бронезащита, маневренность и проходимость. И при этом - относительно простая конструкция, которая позволяла успешно наладить массовое производство. Wunderwaffe - чудо-оружие - так говорили о "тридцатьчетверке" солдаты противника. Немецкие танкисты задавались вопросами: "Как могло получиться, что там, наверху, не знали о существовании этого превосходного танка? Что нам было делать с этими чудовищами, во множестве брошенными против нас?" Осенью 41-го стало окончательно ясно: Т-34, которые внезапно появлялись из ниоткуда и наносили смертельные удары - самый настоящий "танковый кошмар Вермахта".

В музее "История танка Т-34" знают о "тридцатьчетверке" и ее роли в битве за Москву все. Здесь представлены и уникальный двигатель, и личные вещи танкистов, и макеты бронемашин, и материалы о деятельности конструкторов - Михаила Кошкина, Николая Кучеренко, Александра Морозова и других. В экспозиции под открытым небом размещены "внуки" и "правнуки" бронемашины - танки, созданные на основе Т-34. А главный герой возвышается на постаменте, где выбиты строки из стихотворения Михаила Анчарова:

…Я застыл, как забытый бой.
Пламенеют мои бока.
Человек, ты узнал меня?
Я - любовь,
Воскресшая на века.

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