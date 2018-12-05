Владимир Путин встретился с Николасом Мадуро

Президент России Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.

В начале встречи российский президент сказал, что рад приветствовать венесуэльского коллегу в Москве. Кроме того, Путин выразил понимание той сложной ситуации, в которой оказалась Венесуэла.

"Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остается сложной. Поддерживаем ваши усилия, чтобы добиться взаимопонимания в обществе. Все ваши действия направлены на урегулирование отношения с оппозицией. Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы", - подчеркнул президент РФ. "Наши экономические отношения в предыдущие годы прошли через сложные времена. Наблюдалось значительное сокращение товарооборота. Но удалось переломить эту негативную тенденцию. И в этом году мы наблюдаем определенный рост", - пояснил Путин.

Ключевая область взаимодействия России и Венесуэлы - это энергетика

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что его страна встанет на ноги. "Мы были объектом агрессии, но в ходе этого процесса мы учились", - сказал он. Мадуро также рассказал, что в стране запущена экономическая программа, которая соответствует существующим отношениям между Россией и Венесуэлой. Он выразил надежду, что результатом встречи будут радостные новости для экономик двух стран.

Последующий диалог проходил в закрытом для журналистов режиме. В переговорах между Владимиром Путиным и Николасом Мадуро от российской стороны также принимали участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Юрий Ушаков и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Накануне встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что лидеры обсудят в том числе и финансовую помощь Венесуэле со стороны России. По словам Пескова, ситуация в Венесуэле по-прежнему остается сложной в экономической сфере, хотя признаки улучшения все-таки есть. За день до этого помощник президента Юрий Ушаков также заявлял журналистам, что на встрече может быть затронут вопрос о предоставлении Россией Венесуэле дополнительной помощи.

Сам Мадуро в конце октября этого года говорил, что Венесуэла надеется получить экономическую помощь от России. Тогда также стало известно, что власти Венесуэлы пригласили специалистов российского минфина для помощи в борьбе с экономическим кризисом. Планировалось, что начнется разработка экономических реформ для стабилизации ситуации в стране.

Вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере стоят на одном из первых мест в российско-венесуэльской повестке дня. В этой сфере страны отличает тесное взаимодействие. В 2017 году товарооборот составил 68,4 млн долларов. В январе - сентябре 2018-го этот показатель увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 79,4 млн долларов. Россия и Венесуэла реализуют совместные инвестиционные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, геологоразведке, фармацевтике, информационно-коммуникационных технологиях, ядерной медицине, военно-технической и других сферах. Накопленные российские капиталовложения в Венесуэле превышают 4,1 млрд долларов. Ключевая область взаимодействия России и Венесуэлы - это энергетика. Так, "Роснефть" осуществляет в Венесуэле пять нефтяных проектов с общим объемом добычи 9 млн тонн в год. Газпромбанк реализует программы по повышению объемов нефтедобычи на шести блоках месторождений углеводородов, расположенных в районе озера Маракайбо на северо-востоке страны.