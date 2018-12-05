В преддверии 25-летнего юбилея российского парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин стал гостем редакции "РГ". На "Деловом завтраке" он рассказал, почему на самом деле повысилась явка на пленарных заседаниях, как в Госдуме собираются бороться с лоббизмом, будут ли законодатели отказываться от пенсионных надбавок.

Четверть века: менялась страна - менялся парламент

Вячеслав Викторович, за последние 25 лет были разные составы Госдумы. За эти годы в парламенте мы видели и драмы, и комедии, и скандалы, и полупустой зал заседаний. Но за время работы Госдумы седьмого созыва многое изменилось - теперь депутаты куда активнее ходят на работу. Это удалось за счет введения вычетов из зарплаты за нарушение дисциплины?

Вячеслав Володин: Начну с того, что парламент, которому 12 декабря исполняется 25 лет, прошел большой путь развития - как, впрочем, и вся наша страна. Менялась страна - менялся и парламент. Нам постепенно удалось выйти на открытость депутатского корпуса - причем даже большую, чем в любом зарубежном парламенте. Дисциплины и ответственности стало больше. Но делать упор на то, что это следствие введения наказания, не правильно. На самом деле нельзя заставить депутатов, многие из которых люди самодостаточные, бояться вычета из зарплаты. Есть депутаты, у которых доход составляет миллиард рублей в год и более, и для них заработная плата не является мотивирующим фактором. В то же время ни одного вычета в виде наказания за это время не было.

Главный фактор улучшения дисциплины другой. Человек пришел в Госдуму, преодолев серьезную конкуренцию, он боролся за этот мандат для того, чтобы реализовать себя в политике. Конечно, ему важно влиять на принимаемые решения, участвовать в их обсуждении.

Возможность самореализации - основной мотивирующий фактор для того, чтобы ходить на заседания. Конечно, бывают ситуации, когда депутату надо отлучиться, встретиться с избирателем или принять участие в каких-то других совещаниях. Это все рабочие вопросы, и они регулируются.

Что, весь депутатский корпус сразу стал сознательным?

Вячеслав Володин: Тут причины более глубинные. Депутаты не на Марсе избираются, а живут среди нас, и избирают их люди. Изменения в профессионализме Госдумы и уровне сознательности депутатов - это следствие изменений, которые происходят в нашем обществе, в стране.

Важно представительство в парламенте различных слоев населения, чтобы обсуждение вопросов велось как можно более профессионально

Таким образом, то, что более ответственные люди были делегированы во власть - это заслуга наших граждан. Избиратели стали меньше верить популистам, меньше стали делегировать в Госдуму эпатажных персонажей. Больше стали смотреть на то, что человек сделал в своей жизни, какой у него есть опыт.

Вы упомянули о состоятельных депутатах, для которых зарплата не главное. Не видите ли вы здесь опасности того, что эти люди думают не столько о политической самореализации, сколько о лоббировании интересов бизнеса?

Вячеслав Володин: За все 25 лет работы Госдумы требования к депутатам серьезно ужесточились. Появилась обязанность декларировать доходы, отчитываться о зарубежной собственности. Теперь мы выходим на новый рубеж в плане открытости. К принятию готовится законопроект, который был инициирован как раз с целью недопущения лоббирования. Речь идет о конфликте интересов. Если депутат будет пойман на лоббировании, ему будет вынесено предупреждение либо он будет освобожден от руководящей должности в Госдуме. Потому что, как правило, на таком посту больше возможностей для лоббизма. Бывают случаи, когда в этих целях используется депутатский запрос. Иногда таким образом депутат хочет защитить бизнес или продвинуть интересы фирмы, которая уже не находится в его собственности, а, допустим, оформлена на его детей. У нас такие случаи были. Мы считаем, что этот вопрос требует урегулирования.

А почему не лишение мандата?

Вячеслав Володин: Своих полномочий депутаты могут лишаться, но по более серьезным основаниям - если он занимается бизнесом, участвует в его управлении. В данном случае мы рассматриваем не вопрос совершения противоправных действий. Отмечу, что те, кто представляет бизнес, нужны Госдуме. Важно представительство в парламенте различных слоев населения, чтобы обсуждение вопросов велось как можно более профессионально.

Депутатский корпус стал более ответственным благодаря выбору избирателей. Фото: Сергей Куксин

Бюджет с профицитом

Обе палаты парламента одобрили федеральный бюджет на следующие три года. Сегодня "Российская газета" публикует этот документ. В чем особенности нового бюджета?

Вячеслав Володин: Впервые за последние годы мы приняли бюджет с профицитом. Это его отличительная черта от всех предыдущих бюджетов, начиная с 2014 года. Профицит составляет около 2 триллионов, а доходная часть бюджета - в двадцать раз больше, чем в 2000 году

Еще одна особенность - несырьевой сектор экономики формирует до 65 процентов доходов. Это важный показатель, который говорит об устойчивости бюджета. В истории нашей страны уже был прецедент, когда экономика практически рухнула из-за снижения цены на нефть. Это было в 1980-е годы и стало одной из ключевых причин развала Советского Союза. Новый бюджет продемонстрировал то, что мы вышли из зависимости от колебаний цены на нефть, на которую влияют в том числе и политические решения. Цена на нефть во многом рукотворна и зависит от давления США, которые таким образом создают преференции для своей экономики.

Важно заметить, что в ходе рассмотрения бюджета были и стратегические, и точечные поправки от депутатов. Так, было увеличено финансирование организаций инвалидов на 200 млн рублей в 2019 году. Мы подняли этот вопрос не случайно: на протяжении предыдущих нескольких лет помощь им не увеличивалась, она была фиксирована. Это решение было поддержано минфином.

Есть ощущение, что оппозиция стала активнее участвовать в принятии решений по бюджету. Это исключение или уже тенденция?

Вячеслав Володин: Почти 80 процентов законов принимаются при поддержке всех фракций. Оппозиция участвует в принятии ключевых решений - как правило, из международной повестки. Мы объединяемся, если речь идет о решении, касающемся защиты суверенитета. Несмотря на партийную принадлежность, инициативы президента находят поддержку. Его мнение уважают все фракции. С правительством идет дискуссия, и достаточно жесткая. Но нужно отметить, что у нас с правительством за прошедшие два года сложилось достаточно конструктивное взаимодействие - не только по бюджету, но и по другим вопросам.

Доля дольщиков

У нас есть вопрос из Саратовской области (регион, от которого избран Вячеслав Володин, - "РГ"). По вашей инициативе в регионе начали решать проблему обманутых дольщиков. И на одной из встреч с вами дольщики рассказали, что в реестре регистрировались поддельные договоры страхования по долевому строительству. И потом после разбирательства выяснилось, что подлинность этих договоров проверять никто не обязан. Вы дали поручения подготовить поправки на эту тему. Какова их судьба?

Вячеслав Володин: Поправка подготовлена и сейчас находится на рассмотрении профильного комитета. Действительно, такая ситуация вскрылась, и она парадоксальна. Регистрируется большое количество договоров, заверяются документы, но при этом никто не несет ответственность за их подлинность. Это проблема не только регистрационной палаты Саратовской области. Учитывая, что этот пробел существует, мы постараемся его как можно быстрее закрыть. На мой взгляд, должна быть ответственность тех, кто ставит печать и выдает правоустанавливающий документ. Проблемы обманутых дольщиков, как показала практика, во многом возникли именно из-за того, что эти документы никто не проверял, что повлекло, в том числе, махинации в этой сфере.

В Госдуму вносится огромное количество законопроектов, за 25 лет депутаты приняли более 7 тысяч законов

Что касается проблем дольщиков, то этот вопрос мы решаем. Он не простой - по причине того, что многие дома на протяжении 20 лет находятся в состоянии достройки. За прошлый год в Саратовской области 10 домов сдали, застройщик которых обанкротился. В этом году ожидаются еще 13-15 домов и останется достроить еще где-то порядка 37-41 дома. Однако есть категория людей, которые деньги сдавали, а дома как такового еще нет, только пустырь. Это самая сложная ситуация. Нужно будет думать, как решить эту проблему.

С одним лекалом ко всем депутатам подходить нельзя

Депутаты в рамках обсуждения пенсионных изменений приняли закон о праве парламентариев на отказ от пенсионных надбавок. О каких суммах идет речь, как рассчитываются эти надбавки?

Вячеслав Володин: Во-первых, замечу, что норма, которую все так стали обсуждать, на самом деле, была и раньше. Принятый закон предполагает только одно изменение. Раньше депутат мог написать заявление на надбавку, а затем отказаться от нее, а потом, в зависимости от жизненной ситуации, вновь скорректировать свой выбор. Принятая сейчас норма предполагает, что депутат сможет лишь один раз принять такое решение и написать заявление на надбавку. Либо отказаться от нее.

А теперь что касается непосредственно надбавок. На протяжении 25 лет существовали разные системы установления надбавок к пенсиям для депутатов. Вначале она предполагала подход, при котором депутат получал 55 процентов к пенсии после исполнения своих полномочий в течение всего одного года. Сейчас для этого необходимо исполнять обязанности депутата пять лет, после чего надбавка будет составлять 46 тысяч. И более 10 лет нужно быть депутатом, чтобы надбавка составила 63 тысячи.

Как вы считаете, насколько активно народные избранники будут отказываться от надбавок?

Вячеслав Володин: Необходимо понимать, что депутаты пришли в Госдуму из разных сфер. Кто пришел из системы государственной службы, очевидно, не будет выбирать себе депутатскую надбавку, потому что надбавка госслужащего выше, а получать две надбавки законом запрещено. Это же касается тех, кто пришел с региональной и муниципальной службы, либо с военной службы. Могу предположить, что другие соображения будут у тех, кто пришел из бизнеса. У них есть доходы. И, по моему мнению, такой депутат не будет на надбавку претендовать. Он куда большие суммы отдает на благотворительность, помощь людям. А вот для тех, кто пришел в Госдуму из системы образования, культуры, здравоохранения, конечно, для них встанет вопрос выбора. С одним лекалом ко всем депутатам подходить нельзя. Работая по своей специальности, человек может добиться больших успехов, и его пенсия может быть больше, чем та надбавка, которую он получит как депутат Государственной Думы.

Кстати, принять решение об отказе от надбавки все депутаты прямо сейчас не могут. Об этом тоже часто забывают. Принять или отказаться от пенсионной надбавки как мужчины, так и женщины - депутаты могут только по достижении 65 лет. Причем в том случае, если они перестают быть депутатами. У нас есть депутаты, которым уже значительно больше 65 лет, и они не имеют права на эту надбавку. Ни Геннадий Васильевич Кулик, ни Артур Николаевич Чилингаров. Вопрос будет рассматриваться депутатами только после того, как срок полномочий закончится.

А вы будете в числе отказавшихся?

Вячеслав Володин: Об этом могли бы и не спрашивать. Моя декларация о доходах говорит сама за себя. Рассуждать о надбавках для меня было бы неправильно с моральной точки зрения. Половину своих доходов ежегодно направляю на благотворительность. Одним из первых благотворительных проектов в 2004 году было оказание помощи по обновлению парка автомобилей "скорой помощи" для Саратова. Потому что на станции "скорой" 80 процентов машин были "убитые" - выработали свой ресурс - старые уазики, разбитые "газели". Удалось обновить парк автомашин на 50 процентов от потребности, причем полностью укомплектованными медицинским оборудованием сорока машинами, из них десять - для перевозки детей. А как по-другому?

Природа фейка: обсуждают то, чего не было

К вопросу о пенсиях. В августе много шума и толкований вызвала ваша фраза о якобы отмене государственных пенсий. Откуда здесь, как говорится, "ноги растут"?

Вячеслав Володин: Когда шло обсуждение пенсионного законодательства, я был у себя в избирательном округе в Саратовской области и встречался в поселке с людьми. Мне задали вопрос на тему этого законопроекта. Начал объяснять. Говорю: "Понимаете, пенсионная система на сегодняшний день имеет дефицит. Этот дефицит закрываем из бюджета, но дыра - растет". И дальше задаю вопрос губернатору, который присутствовал на встрече: "Скажите, сколько работающих у нас сегодня по отношению к количеству пенсионеров?" Он говорит: "0,96 к 1 пенсионеру". То есть показатель один к одному. Один работающий и один пенсионер. Спрашиваю: "А вы знаете, что у нас работающие обеспечивают пенсии не работающим?" И дальше продолжаю: "Если мы ничего не будем делать, то у нас эта ситуация может усугубиться, и государственная пенсионная система будет менее устойчивая, и завтра возникнет вообще вопрос, что пенсии расти не будут, государству будет все сложнее сохранять их размер даже на нынешнем уровне.

После этого одно издание, которое не отвечает по обязательствам перед читателями, пишет: "Володин сказал, что завтра государственные пенсии отменят". И это мгновенно разошлось по интернету!

По сути, все, что я говорил - что нужно заниматься совершенствованием пенсионного законодательства для того, чтобы у нас пенсионная система была устойчивой, пенсии росли. Но это оказалось, как говорится, побоку.

Сейчас в мире цифровых технологий, при возросшей роли социальных сетей такое происходит нередко. Вбрасывается тема, развивается, "переворачивается", и дальше все становятся ее заложниками. Обсуждают то, чего в принципе нет на самом деле. Это "фейк".

Завалы - расчистили, права голоса - не лишаем

Сразу после начала работы Госдумы вы объявили войну законодательным завалам. Удалось ли их разобрать?

Вячеслав Володин: В Госдуму вносится огромное количество законопроектов, за 25 лет депутаты приняли более 7 тысяч законов. Но далеко не все успевали рассматривать. На первое заседание 5 октября 2016 года седьмой созыв Госдумы собрался с большим багажом из 2020 законопроектов, оставшихся от наших предшественников. Некоторым из этих законопроектов было по 20 лет. Мы поставили задачу рассмотреть их именно в соответствии с думскими процедурами. "Обнулить" все инициативы мы просто не имели права, ведь в Конституции права законодателя защищены. Однако регламент дает нам возможность рассматривать законопроекты по сокращенной процедуре, и мы ею для части из них воспользовались. В итоге за исключением 50 законопроектов мы весь этот массив перелопатили. Большинство законов пошли на отклонение, но 14 процентов от этого объема мы поддержали.

Недавно Госдума приняла решение о том, что депутатов больше нельзя лишать права голоса на пленарном заседании. Почему это было сделано?

Вячеслав Володин: Такая норма была в парламенте 25 лет - права голоса лишали депутата. Но эта норма устарела, и мы от нее избавились. Вот, в ПАСЕ лишили права голоса всех нас, целую делегацию. Говорят, будете сидеть, молчать и взносы платить. Понимаете? А у нас в Госдуме теперь депутата нельзя лишить права голоса. И это правильно, ведь депутат избирается в парламент для того, чтобы обсуждать вопросы.

Вы изменили график пленарных заседаний, чтобы у депутатов было больше времени для поездок в свои регионы, но при этом число заседаний не сократилось. Получилось ли достичь цели?

Вячеслав Володин: Мы увеличили число заседаний в ходе пленарной недели и высвободили пятницу. В результате 70 процентов депутатов - я могу судить по билетам - улетают в регионы. Сам разрываюсь, потому что у меня много обязанностей, которые должен выполнять как председатель, но у меня есть еще и избирательный округ. Бывает так, что ты приезжаешь в ночь, потом 400 километров добираешься от областного центра до района. А добравшись туда под утро, ты в 9 начинаешь встречу для того, чтобы потом в ночь опять улететь, чтобы на следующий день быть на работе. Но мне проще исполнять полномочия, у меня возможностей больше. А вот рядовому депутату - сложнее. Но никто не жалуется - как уже сказал, депутатский корпус стал более ответственным благодаря выбору избирателей.

Ключевой вопрос

Как Госдума будет контролировать исполнение бюджета, который сегодня публикует "РГ"?

Вячеслав Володин: Контроль за реализацией и нацпроектов, и госпрограмм, финансируемых из бюджета, - это один из главных вопросов для нас. Поставив это для себя в приоритет, мы зафиксировали в регламенте Госдумы обязанность профильных комитетов осуществлять мониторинг их реализации. Изменения коснулись также "правительственных часов" в Госдуме. Кроме выступления министра и аудитора Счетной палаты, обязательным стало и выступление представителя Комитета Госдумы по контролю и регламенту. Этот комитет ранее был переформатирован именно под задачу усиления парламентского контроля над реализацией законов.

Активно будет в следующем году работать и трехсторонняя комиссия по межбюджетным отношениям (Госдума, Совфед и правительство, - "РГ"). Вместе с правительством парламентарии в оперативном режиме будут корректировать финансирование 12 нацпроектов. Это необходимо для того, чтобы они заработали как можно раньше. Главная цель - обеспечить развитие страны по ключевым направлениям. Через 6 и 9 месяцев мы вместе с кабмином, возможно, вернемся к ряду вопросов в ходе исполнения бюджета и внесем коррективы.

Когда верстался номер

Госдума призвала мир осудить провокации со стороны Киева

Госдума приняла обращение к парламентам и международным организациям с осуждением политики украинского руководства. В ходе обсуждения проекта председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение - как можно быстрее согласовать поправки, упрощающие для украинцев принятие в гражданство РФ.

Депутаты в своем заявлении призвали международное сообщество совместными усилиями предотвратить исходящую от Киева угрозу миру и стабильности. Документ подготовлен "в связи с непрекращающимися провокационными действиями украинских властей, подталкиваемых их западными покровителями". Цель таких усилий - "эскалация напряженности в интересах, весьма далеких от интересов мира и стабильности в Европе".

Депутаты через это обращение намерены предоставить коллегам объективную информацию об угрозе со стороны руководства Украины. Виновником нынешнего обострения ситуации Госдума считает действующего президента Петра Порошенко, "катастрофически теряющего свой рейтинг".

"В преддверии президентских выборов он цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов - сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров", - заявили парламентарии.

Наглядным проявлением подобной политики, по их мнению, является инцидент в Керченском проливе. В ходе провокации украинские военные "грубо нарушили Устав ООН, а также статьи 19, 21, 25 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".

Также в Госдуме обратили внимание международного сообщества на новую волну нападений национал-радикалов на дипломатические и консульские учреждения РФ на Украине. Таким образом, отмечается в документе, Киев в очередной раз демонстрирует неуважение к международным нормам. Кроме того, в последние дни участились нападения на российских грузоперевозчиков и офисы российских компаний на территории Украины.

Госдума призвала "все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева". Парламентарии мира должны "сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко".

Выступая при обсуждении проекта заявления, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников рассказал о проблемах украинцев, которые больше не хотят быть заложниками киевского режима. В первую очередь жители юго-востока Украины хотят принять гражданство РФ, но им мешают бюрократические проволочки. Самое сложное - отказаться от гражданства Украины. Надо изъять это требование для получения российского паспорта, предлагают в комитете.

Вячеслав Володин в связи с этим поручил оперативно согласовать законопроекты на эту тему. Для этого надо провести консультации с правительством и администрацией президента РФ.

Как считает Володин, такого рода поправки "позволят открыть двери" для вступления в гражданство РФ, уменьшив бюрократию при оформлении документов.