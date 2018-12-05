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05.12.2018 21:14
Рубрика: Общество

Роза для робота

Уникальное отечественное оборудование успешно испытано на животных
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Спецвыпуск №7737 (274)
Имя свинки Розы может стать именем нарицательным, как кличка овечки Долли. Это первое животное в России, которое было прооперировано отечественным роботом-хирургом.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Технологически сложная операция прошла без особой шумихи в пензенском Центре доклинических исследований технопарка "Рамеев". О результатах эксперимента суеверные медики рассказали, как только прооперированная свинка обзавелась потомством. После успешной операции она принесла шесть здоровых поросят.

- У нашей свинки ветеринары выявили миому матки. Эта распространенная у женщин патология характерна и для свиней. Поэтому для эксперимента выбрали именно это животное. Операцию осуществили с помощью робота-хирурга. Это сложный механизм, который позволяет инвазивным путем без больших кровопотерь и шрамов проводить сложные хирургические вмешательства. При этом врач управляет установкой дистанционно, - пояснил завкафедрой Пензенского государственного аграрного университета Геннадий Боряев, на попечении которого теперь находится свинка Роза.

Только конкуренция сможет снизить стоимость исследований, а значит - ускорить развитие новых медицинских технологий

Она уже вернулась в подсобное хозяйство при вузе, где содержат лабораторных животных. Интерес к ее персоне вырос настолько, что Розе пришлось завести собственный аккаунт в соцсетях, где регулярно появляются новости о ее личной жизни. На снимках Роза кормит поросят, гуляет по вольеру и лакомится сахаром.

В ближайшем будущем Роза готовится стать мамой во второй раз. Если это произойдет, медики смогут с полной уверенностью сказать, что робот-хирург полностью справился с поставленной задачей.

Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина
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- На операции присутствовала бригада специалистов. Среди нас были врачи, которые проходили тренинги на зарубежном аналоге робота-хирурга, они не верили, что все это происходит с ними наяву и не где-то за рубежом, а в российской глубинке, - говорит врач-анестезиолог Афанасий Баулин. - Главный вопрос, который мы задаем сами себе: не навредит ли робот человеку? И сами убедились, что он способен сделать медицинскую помощь более качественной.

Выход нового медицинского оборудования на рынок - дело затратное не только по финансам, но и по времени. Без этапа доклинических исследований на животных не обойтись. А для этого требуется современное оборудование. Оно было поставлено в технопарк "Рамеев" по федеральной программе. Это аппараты искусственного кровообращения и искусственной вентиляции легких, лабораторное оборудование для диагностики и подготовки к операции. Каждый из них уникален по-своему. По закону все доклинические исследования должны проводиться в стране изготовления. Создание подобных центров становится основой развития отечественной медицины. Исследования в них обходятся в разы дешевле, чем в Европе. Однако их явно не хватает. Только конкуренция между ними сможет снизить стоимость исследований, а значит - сделать их более доступными и ускорить развитие новых медицинских технологий.

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