Всемирный банк сообщил о рекордной задолженности россиян по кредитам

Объем задолженности населения по банковским кредитам в настоящее время находится на исторически высоком уровне, превышающем предыдущий максимум, зарегистрированный в конце 2014 года, говорится в докладе Всемирного банка, посвященном экономике России. При этом объем задолженности не называется.

Зато указывается, что долги россиян по валютным кредитам почти исчезли. Сейчас доля рублевых кредитов составляет 99,3%.

Растет доля ипотечных кредитов. В настоящее время она достигла 42,5% от общей задолженности населения.

В докладе указывается, что Банк России ужесточил требования по оценке рисков необеспеченных потребительских кредитов с годовой процентной ставкой в диапазоне от 10 до 30%. Новые требования применяются к потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года. В дальнейшем Банк России планирует ужесточить требования для ипотечных займов с небольшим размером первоначального взноса (от 10% до 20%), которые должны вступить в силу с 1 января 2019 года.