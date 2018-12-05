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05.12.2018 09:22
Рубрика: Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордной задолженности россиян по кредитам

Текст: Ольга Игнатова

Объем задолженности населения по банковским кредитам в настоящее время находится на исторически высоком уровне, превышающем предыдущий максимум, зарегистрированный в конце 2014 года, говорится в докладе Всемирного банка, посвященном экономике России. При этом объем задолженности не называется.

Фото: depositphotos.com
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Зато указывается, что долги россиян по валютным кредитам почти исчезли. Сейчас доля рублевых кредитов составляет 99,3%.

Растет доля ипотечных кредитов. В настоящее время она достигла 42,5% от общей задолженности населения.

В докладе указывается, что Банк России ужесточил требования по оценке рисков необеспеченных потребительских кредитов с годовой процентной ставкой в диапазоне от 10 до 30%. Новые требования применяются к потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года. В дальнейшем Банк России планирует ужесточить требования для ипотечных займов с небольшим размером первоначального взноса (от 10% до 20%), которые должны вступить в силу с 1 января 2019 года.

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