Уходящий год стал благоприятным для России с точки зрения макроэкономических показателей. Как отмечают эксперты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, государственный бюджет в 2018 году будет выполнен с профицитом вместо планировавшегося дефицита.

Чемпионы в бизнесе, как и в спорте, всегда думают о цели и предстоящих победах. Фото: PHOTOXPRESS

Оптимистично настроен и бизнес. Индекс деловой среды РСПП за ноябрь показал, что 47 процентов компаний ведут инвестиционные проекты, 71,4 процента нанимают новых сотрудников. "РГ" выбрала лучшие бизнес-стратегии 2018 года в шести отраслях - банках, страховании, телекоммуникациях, производстве, строительстве и ИТ.

Банки

Самым быстрорастущим банком в России в 2018 году стал Почта Банк: он открыл свои точки обслуживания практически по всей стране - около 18 тыс. точек. Более 80 процентов из них располагаются на базе почтовых отделений в небольших городах и сельской местности для обеспечения повсеместной доступности современных финансовых услуг.

В основе стратегии Почта Банка - масштабируемая low-cost модель, эффективность которой выражается в финансовых показателях, рассказал первый заместитель президента - председателя правления Почта Банка Георгий Горшков. По многим из них банк вошел в этом году в топ-3 кредитных организаций. Так, доля банка в сегменте POS-кредитов с начала года выросла более чем на 19 процентов, и по итогам октября он занял второе место по объему выданных товарных кредитов (по данным FRG).

В сегменте кредитов наличными доля банка с начала года выросла более чем на 16 процентов, он закрепил свои позиции в тройке лидеров. По чистой прибыли Почта Банк только за девять месяцев этого года уже в три раза перевыполнил годовой план. Кроме этого, уже почти 3 миллиона пенсионеров обслуживаются в Почта Банке во всех регионах РФ.

Стратегическая цель банка - за пять лет войти в число лидеров рынка по масштабу лояльной клиентской базы за счет удобства, надежности и технологичности услуг. Число клиентов к 2023 году, как ожидается, вырастет до 21 миллиона человек (по итогам девять месяцев 2018 года - 8,8 миллиона человек).

Страхование

Компания "Сбербанк страхование жизни" устойчиво занимает лидирующую позицию на рынке страхования жизни в России, продолжая расти быстрее рынка. Активное развитие идет по всем линиям бизнеса. Это инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ), рисковое и кредитное страхование жизни. Компания проводит большую работу по модификации имеющихся и предложению новых продуктов.

Более половины бизнеса "Сбербанк страхование жизни" приходится на ИСЖ, за девять месяцев 2018 года по нему пришло более 81 тысячи новых клиентов, рассказал исполняющий обязанности генерального директора СК "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин.

Наиболее интересные практики в 2018 году были в купонных продуктах ИСЖ, на них приходится более 20 процентов продаж. В преддверии чемпионата мира по футболу компания запустила специальное предложение по купонному ИСЖ с возможностью инвестировать в активы компаний, активно спонсирующих крупные спортивные мероприятия. Во втором полугодии компания представила клиентам модифицированный продукт классического ИСЖ с тремя новыми стратегиями и купонный ИСЖ с существенно переработанным условием получения купона.

47 процентов компаний ведут инвестиционные проекты, а 71,4 процента нанимают персонал

В НСЖ большинство клиентов компании - это семейные люди, которые заинтересованы в накоплениях на ребенка. Специально для них компания вывела на рынок продукт НСЖ "Билет в будущее", который позволяет накопить на обучение ребенка в вузе.

В кредитном и рисковом страховании жизни главным достижением стало внедрение медицинских сервисов. В марте в них был включен сервис телемедицины, который позволил более чем 2 миллионам клиентов получать дистанционную помощь в течение всего срока действия договора страхования. А в сентябре в продукты был добавлен сервис "второе медицинское мнение" в таких областях, как онкология, неврология, кардиология, гематология, гинекология, гастроэнтерология, травматология и урология.

Телекоммуникации

Оператор Tele2 в этом году реализовал несколько проектов на основе аналитики "больших данных". По словам генерального директора "Tele2 Москва" Игоря Жижикина, Tele2 оптимизирует сетевую инфраструктуру при помощи big data, используя принцип геоюнитов. "Такой подход учитывает не только расположение объектов, где необходимо улучшить качество покрытия, но и перемещение абонентов. Мы выбираем наиболее трафиковые места, в которых можно разместить базовые станции для увеличения емкости, чтобы пользователи могли получить качественный сервис и высокую скорость мобильного интернета. Такой подход позволяет увеличить эффективность инвестиций в расширение сети", - пояснил Игорь Жижикин.

Розничная сеть оператора также полагается на модель потребительского поведения абонентов Tele2. Здесь big data позволяет подобрать наиболее трафиковое место, в котором регулярно бывают клиенты. "Все салоны в Московском регионе сразу открывались на основе аналитики big data. Такой принцип позволил сократить период окупаемости монобрендового салона связи до 12 месяцев, при этом трафик в салоны только в 2017 году вырос на 20 процентов", - рассказал Жижикин.

Наиболее привлекательным для абонентов примером использования "больших данных" служат персонифицированные предложения. В их основе также лежит принцип геоюнитов и сегментации абонентской базы. Оператор анализирует образ жизни пользователя и рекомендует акции и бонусы, которые могут его заинтересовать. "Если мы видим, что абонент регулярно посещает театры, музеи, выставки, ему в приоритетном порядке будут показываться близкие предложения. А пользователи, передвигающиеся на автомобиле, в первую очередь увидят акции в программе "Больше", связанные с автомобильной тематикой", - подытожил генеральный директор "Tele2 Москва".

Производство

На российском рынке сварки повышается спрос на современные материалы. Один из пионеров сварочных технологий, компания ЭСАБ, значительно преуспел в обеспечении рынка абсолютно всей номенклатурой сварочных материалов - от электродов до ультрасовременной порошковой проволоки. Компания поставляет продукцию под знаком "Сделано в России" предприятиям всех важнейших отраслей промышленности: нефтегаз, энергомашиностроение, атомная отрасль, мостостроение, судостроение, транспорт, строительный сектор и многие другие сегменты промышленности.

"Расширение номенклатуры продукции, производимой на российских заводах ЭСАБ, - одно из ключевых направлений нашей стратегии, - отмечает Константин Горбач, Управляющий Директор ЭСАБ Ближний восток, Африка, Россия и СНГ. - Мы постоянно инвестируем в наши заводы в Санкт-Петербурге и Тюмени материальные и интеллектуальные ценности и нарастили не только производственные мощности, но и выпускаем продукцию на уровне мировых стандартов".

Уходящий год стал благоприятным для России с точки зрения макроэкономических показателей

Сварочные электроды ЭСАБ в этом году пополнились новой маркой ОК 48 Р. Они значительно увеличивают производительность, сокращая в то же время расход электродов.

"В процессе развития производственных мощностей в России мы хорошо осознавали все сложности, с которыми придется столкнуться, - дефицит квалифицированных кадров, неудовлетворительное качество компонентов для локального производства, нестабильность экономической ситуации, - продолжает Константин Горбач. - Однако принятые программы развития и своевременные управленческие решения позволили нам максимально исключить влияние негативных факторов как на качество производственного процесса, так и на взаимодействие с нашими заказчиками и добиться в результате потрясающих результатов по всем направлениям нашей деятельности".

Строительство

Уходящий год запомнился событиями федеральной повестки, отметил президент "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин. Новые изменения в законодательстве возложили на девелоперов дополнительные финансовые и юридические обязательства по организации строительного процесса. Многим компаниям будет достаточно сложно продолжать работу в новых условиях. Компания "Галс-Девелопмент" сохраняет лидерские позиции на столичном рынке недвижимости. Сбалансированный портфель жилых и коммерческих активов, профессиональный менеджмент, высокое качество возводимых объектов, эффективные механизмы реализации недвижимости - все это обеспечивает устойчивое развитие компании "Галс-Девелопмент".

В Москве сегодня наблюдается переизбыток предложения в каждом из сегментов жилья: рынок очень насыщен при достаточно сдержанном спросе. Возросшая конкуренция вынуждает девелоперов более тщательно работать с качеством продукта, предлагать новые опции, искать подходы к покупателю. При ожидаемом повышении цен на квадратные метры будут развиваться программы субсидированной ипотеки.

Важный тренд рынка, ставший очевидным в 2018 году, - инновации в строительной отрасли. Практически все объекты рынка недвижимости переходят на BIM-проектирование и энергоэффективные технологии, оборудуются системами для автоматического сбора данных и т.д. "Мы также активно внедряем BIM-технологии на новых площадках и ищем инновационные решения для совершенствования производственного процесса. Сокращение сроков строительства при сохранении высокой планки качества - самая актуальная задача на ближайшие годы", - рассказал Сергей Калинин.

На фоне изменений федерального законодательства и "правил игры" на рынке жилья коммерческая недвижимость возвращает утраченные позиции. Компания "Галс-Девелопмент" собирается возобновить активную работу в офисном сегменте и в ближайшие несколько лет вывести на рынок несколько крупных офисных проектов класса "А" в центре Москвы. "Кроме того, мы видим будущее за рынком высококачественных складов и также имеем большие планы в данном сегменте", - заключил Сергей Калинин.

Технологии

"Для нашей компании 2018 год стал очень важным и непростым рубежом,- рассказал вице-президент по глобальным продажам "Лаборатории Касперского" Максим Фролов.-Мы провели первую в 21-летней истории компании масштабную реорганизацию, создав новую матричную систему взаимодействия между разработкой и работой с клиентами, а также с каналами продаж".

В своей отрасли "Лаборатория Касперского" - крупный международный игрок, для которого Россия далеко не самый большой рынок. Несмотря ни на какие геополитические сложности, компания планирует продолжить рост продаж в 2018 году, хотя он и будет небольшой. "Самое главное для нас - это качество этого роста. Он основывается на нескольких стратегических решениях, - отметил Максим Фролов. - Во-первых, у нас очень мощный фундамент при работе с частными пользователями и небольшим бизнесом. Почти половина продаж в этом секторе приходится на прямые цифровые продажи. Скорость цифровизации каналов продаж заметно меняет конкурентный ландшафт на рынке. Во-вторых, при работе с крупнейшими корпоративными клиентами наша задача - стать их "доверенным консультантом", а не просто продавцом продуктов. Это работает таким образом: большие компании обращаются к нам, а мы их консультируем, что именно требуется для решения их проблем. Нет задачи продать как можно больше. Наша стратегия - строить долгосрочные доверительные отношения с клиентами".