За лучшую театральную постановку русской классики дадут 3 миллиона

Министр культуры Владимир Мединский объявил, что учрежденная в ноябре премия правительства Российской Федерации "За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики" будет вручаться ежегодно. На закрытии I Международного Большого детского фестиваля в Доме музыки наградили первых лауреатов, выбранных из 87 детских театров и театров кукол страны.

"Премия будет вручаться трем репертуарным театрам за спектакли, рассчитанные на детскую и подростковую аудиторию", - отметил на церемонии Владимир Мединский и объявил, что эта награда - серьезная материальная помощь театрам: три лауреата получают по три миллиона рублей.

Предполагается, что премия сыграет значительную роль в развитии региональных театров для детей. Они первыми открывают детям мир классики, прививают любовь к искусству, так что награда даст им возможность развиваться и обновлять репертуар. "Учреждение премии - понятный намек на то, какие ожидания возложены государством на предстоящий Год театра, как расставлены акценты и приоритеты", - добавил министр.

Первым лауреатом премии в категории "6+" стал Бурятский театр кукол "Ульгэр" со спектаклем по одноименной поэме Пушкина "Руслан и Людмила". Лучшим в категории "12+" признали Ставропольский театр кукол, представивший "Аленький цветочек" по произведению Аксакова. В категории "16+" победителем стал Новосибирский молодежный театр "Глобус" со спектаклем московского режиссера Ирины Керученко по роману Достоевского "Игрок". Постановка была отмечена дипломом независимого детско-юношеского жюри "За лучший юношеский спектакль". Кстати, это вторая работа Керученко в "Глобусе": три года назад состоялась премьера постановки "Первая любовь" Тургенева, спектакль до сих пор можно увидеть в репертуаре театра.