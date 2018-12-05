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05.12.2018 19:27
Рубрика: Культура

Тонкий намек

За лучшую театральную постановку русской классики дадут 3 миллиона
Текст: Мария Воронова
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
Министр культуры Владимир Мединский объявил, что учрежденная в ноябре премия правительства Российской Федерации "За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики" будет вручаться ежегодно. На закрытии I Международного Большого детского фестиваля в Доме музыки наградили первых лауреатов, выбранных из 87 детских театров и театров кукол страны.

"Премия будет вручаться трем репертуарным театрам за спектакли, рассчитанные на детскую и подростковую аудиторию", - отметил на церемонии Владимир Мединский и объявил, что эта награда - серьезная материальная помощь театрам: три лауреата получают по три миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба телеканала "Россия-Культура"
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Предполагается, что премия сыграет значительную роль в развитии региональных театров для детей. Они первыми открывают детям мир классики, прививают любовь к искусству, так что награда даст им возможность развиваться и обновлять репертуар. "Учреждение премии - понятный намек на то, какие ожидания возложены государством на предстоящий Год театра, как расставлены акценты и приоритеты", - добавил министр.

Первым лауреатом премии в категории "6+" стал Бурятский театр кукол "Ульгэр" со спектаклем по одноименной поэме Пушкина "Руслан и Людмила". Лучшим в категории "12+" признали Ставропольский театр кукол, представивший "Аленький цветочек" по произведению Аксакова. В категории "16+" победителем стал Новосибирский молодежный театр "Глобус" со спектаклем московского режиссера Ирины Керученко по роману Достоевского "Игрок". Постановка была отмечена дипломом независимого детско-юношеского жюри "За лучший юношеский спектакль". Кстати, это вторая работа Керученко в "Глобусе": три года назад состоялась премьера постановки "Первая любовь" Тургенева, спектакль до сих пор можно увидеть в репертуаре театра.

Культура Театр Правительство Минкультуры
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