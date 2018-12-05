Заемщикам разрешат временно не платить жилищный кредит

Банк России предложил разрешить заемщикам приостанавливать выплаты по ипотеке, если те оказались в тяжелой ситуации. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. Он предложил включить в стандарт ипотеки опцион, позволяющий полностью отказаться от выплат по кредиту на несколько месяцев в случае болезни или потери работы.

По словам Швецова, россияне до 30-35 лет стали чаще менять место работы. Если это не просто переход с места на место, а увольнение или сокращение, ипотечный заемщик в этом случае сталкивается с потерей дохода. За три-шесть месяцев большинству сотрудников этого возраста удается найти подходящую должность.

Но до того, как работа появится, заемщики смогут воспользоваться опционом. Планируется дать им право приостановить платежи в случае потери работы, болезни и ряда несчастных случаев. Для этого нужно будет воспользоваться заранее оговоренной в стандарте ипотечного жилищного кредитования схемой. "Опцион - это одностороннее право. То есть заемщику дается право воспользоваться отсрочкой по выплате кредита, уведомив банк о своих сложностях", - говорит руководитель Аналитического центра компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

По мнению Швецова, банк не понесет потерь, поскольку опцион удлиняет срок ипотеки. При этом кредит, к которому применен опцион, не считается проблемным. Пока рассматривается вариант однократного опциона. Но далее его могут разрешить применять несколько раз к одному кредиту, если у заемщика хорошая финансовая дисциплина.

Россияне до 30-35 лет стали намного чаще менять место работы. При этом смена не всегда проходит гладко и сопровождается финансовыми трудностями

"При стимулировании со стороны государства ипотечное кредитование приобрело массовый характер. В связи с этим необходимо и принципиально важно создать механизм защиты прав гражданина, находящегося в ипотеке", - сказал руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов. Попросить у банка послаблений по кредиту заемщик может и сегодня. "Существует на рынке практика реструктуризации, когда двусторонними договорными отношениями между банком и заемщиком уменьшается размер кредита, но не до нуля, а до какой-то величины. К примеру, до 50 процентов платежа", - говорит Гордейко.

Не все банки готовы идти навстречу заемщикам. Климов поясняет, что они имеют возможность реструктурировать кредит при возникновении сложной жизненной ситуации у заемщика, но не спешат ею воспользоваться, потому что это влечет за собой риски ухудшения качества кредитного портфеля.

ЦБ также разработал поправки в Закон "О потребительском кредите (займе)", предусматривающие возможность пересмотра графика платежей по ипотеке. Документ обсуждается с банковским сообществом. Право на рассрочку проект предлагает предоставлять не чаще чем раз в пять лет, а ее период должен быть не менее полугода. Заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, предлагается разрешить снижать ежемесячный платеж не менее чем на 50 процентов.

Хорошей идею "ипотечных каникул" назвал замминистра финансов Алексей Моисеев. Он отмечает, что инициатива должна быть тщательно проработана - послабление условий для одних может стать причиной ужесточения для других. Так, банки могут пойти на повышение ставок или усиление условий привлечения поручителей.