Захарова: Киев готовит силовые акции в Донбассе

На Смоленской площади сообщили о признаках подготовки вооруженными силами Украины "силовых акций" на юго-востоке страны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, в настоящее время в Донбасс перебрасываются "существенные наступательные компоненты", и впоследствии они распределяются вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в зону конфликта перебрасываются военные из десантно-штурмовых и механизированных бригад ВСУ. Как напоминает официальный представитель МИД РФ, недавно они активно тренировались на полигонах в Львовской и Житомирской областях, и в этих учениях принимали непосредственное участие инструкторы стран НАТО - Британии, США и Канады.

В Москве уверены, что смысл недавней провокации в Керченском проливе и введенного затем на Украине военного положение - отвлечь внимание международного сообщества от этих приготовлений.