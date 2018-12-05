Запущен платежный портал для заемщиков банков с отозванными лицензиями

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило платежный портал www.payasv.ru для заемщиков банков с отозванной лицензией.

С его помощью вносить очередной платеж по кредиту можно будет уже на следующий день после отзыва лицензии. Правда, за эту услугу партнерами АСВ (пока их два) будет взиматься комиссия.

На сайте также можно узнать, как внести платеж без комиссии. "Агентство последовательно формирует инфраструктуру для того, чтобы исполнение обязательств перед банками с отозванной лицензией для заемщиков было возможно с минимальными издержками", - приводит слова генерального директора Агентства Юрия Исаева пресс-служба АСВ.