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05.12.2018 16:43
Рубрика: Экономика

Запущен платежный портал для заемщиков банков с отозванными лицензиями

Текст: Юлия Кривошапко

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило платежный портал www.payasv.ru для заемщиков банков с отозванной лицензией.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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С его помощью вносить очередной платеж по кредиту можно будет уже на следующий день после отзыва лицензии. Правда, за эту услугу партнерами АСВ (пока их два) будет взиматься комиссия.

На сайте также можно узнать, как внести платеж без комиссии. "Агентство последовательно формирует инфраструктуру для того, чтобы исполнение обязательств перед банками с отозванной лицензией для заемщиков было возможно с минимальными издержками", - приводит слова генерального директора Агентства Юрия Исаева пресс-служба АСВ.

Экономика Финансы Банки Отзыв лицензий у банков
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