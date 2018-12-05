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05.12.2018 10:48
Рубрика: В мире

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Каледонии

Мощное землетрясение произошло минувшим утром у берегов Новой Каледонии. Его эпицентр находился в 184 км к северо-западу от Тадина.

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,0

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США, речь идет о магнитуде 7,0.

Это уже не первые подобные подземные толчки в данном регионе. Ранее сообщалось о том, что у Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Тогда эпицентр находился в 153 км к юго-востоку от города. В обоих случаях очаг залегал на глубине 10 км.

Тихоокеанский центр предупреждения цунами сообщил о том, что возможно возникновение опасных волн цунами. Волны высотой до 0,3 метра прогнозируются для целого ряд стран, включая Россию.

В мире Европа Франция
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