В конце ноября 1918 года в Одессе, Севастополе, Николаеве, Херсоне, Новороссийске и Батуми были высажены британские и французские десанты.

Интервенты вторглись в Россию для того, чтобы защитить нас от Германии. И сначала "защитники" даже обещали не вмешиваться в наши внутренние дела.

Маски сброшены

Во время Первой мировой Россия закупала оружие и боеприпасы во Франции, Англии, Японии и США. Только винтовок мы купили больше миллиона. Грузы скапливались в портах: в Мурманске, Архангельске и Владивостоке.

После революции Россия вышла из войны. Бывшие союзники по Антанте заявили, что если они не пришлют эскадры в наши порты, то туда придут немцы и захватят все оружие и военное имущество.

Мягко говоря, это было странно. Да, у нас в лагерях для военнопленных содержались десятки тысяч австрийцев и немцев. Но кто бы им, безоружным, позволил захватить военные склады? Да и как бы десятки тысяч военнопленных, скажем, из лагерей на Урале попали в Архангельск или во Владивосток? На инопланетных летающих тарелках?

Осенью в Германии полыхнула революция, и тезис о защите России от немцев стал сюжетом для театра абсурда. Тем не менее наши "защитники" начали новый этап вторжения: захвалили весь юг.

Больше всего было японцев - 80 тыс. Британцев - 44,6 тыс. Чехословаков - 42 тыс. Французов было 13,6 тыс. Столько же штыков прислали американцы...

"Защищать" от мифической германской угрозы рвались все: в Мурманске высадились китайский пехотный батальон и добровольцы из Австралии. Турция отправила в Закавказье армию, Индия - Месопотамский экспедиционный корпус. Румыны оккупировали Бессарабию. В Одессе пестрый военный карнавал: там десантировались алжирские стрелки, индокитайский батальон и польские легионеры. В Севастополе - сенегальцы... Всего в Россию вторглись армии из 14 стран.

С рапирой на штыки

Число иностранных штыков оценивают в 200-300 тыс. Могло быть хуже: Первая мировая война закончилась, у Антанты под ружьем было 45 млн солдат. К счастью (для нас), интересы у интервентов были разные, поэтому всем скопом на Россию не навалились.

Зоной интересов Великобритании были Армения, Грузия и Курдистан, Франции - Украина, Бессарабия и Крым. Япония вцепилась в Дальний Восток. А Америка делала все, чтобы Япония ничего не получила.

Белое движение интервенты в целом поддерживали, но весьма своеобразно. Например, как-то войска генерала Юденича, пытавшиеся взять Петроград, получили военную помощь из Англии. Когда вскрыли ящики, оказалось, что англичане прислали им фехтовальные рапиры, нагрудники и перчатки. Странно, что не прислали арбалеты и стрелы. Видимо, на рапирах белогвардейцам предлагали сражаться с Красной армией. Скандал замяли, списав на происки английских коммунистов.

При этом интервенты поддерживали национальный сепаратизм, стремясь расколоть Россию на враждующие между собой самопровозглашенные государства.

Ничего не напоминает?

The end

Проблему интервенции советская власть решила. И не только победами Красной армии. Отлично отработали советские дипломаты. Интервентов также разлагали красные пропагандисты. Например, под влиянием агитаторов часть французских и британских солдат перестали подчиняться приказам. Замаячила угроза, что они занесут идеи марксизма-ленинизма к себе на родину.

Летом 1919 года британские, американские и французские войска начали эвакуацию. Через год большая часть интервентов покинула территорию РСФСР. Дольше всех за Дальний Восток цеплялись японцы - до 1922 года. Остров Врангеля очистили от иностранных солдат в 1924 году, Северный Сахалин - в 1925-м.

Кстати

Малоизвестные факты интервенции

В Архангельске британцы высадили Королевский танковый корпус. Танков там было немного, всего 6 штук, но они произвели на местных колоссальное впечатление. Никто на Севере в глаза не видел танков. Позже четыре танка были эвакуированы, а два англичане, уходя, подарили белогвардейцам. Оба достались в качестве трофеев Красной армии. Один из них до сих пор стоит в Архангельске: 28-тонный "Марк-V" фирмы Виккерс-Армстронг. Танк вооружен только пулеметами, из-за чего носит неполиткорректное название "самка" ("самцами" британцы называли танки с пушками). Британский исполин в городе любим и популярен. Для каждого архангелогородца он - одна из самых важных достопримечательностей.

Во время интервенции Астрахань подвергалась авиаударам британских бомбардировщиков "Де Хэвилленд" DH-9. Им навстречу подняли истребители "Ньюпор-17". Потеряв бомбардировщик, англичане перестали прорываться к военным объектам, а устроили воздушный террор для мирного населения. Только за один налет в июле в Астрахане бомбой убили целую семью. Из донесения: главе семьи снесено полчерепа (так написано в документе), его жене и дочери оторвало головы. Тяжело ранены: мальчик 7-8 лет (изранен шрапнелью) и мальчик 4-5 лет (ему взрывом оторвало левую ногу).

Против Балтфлота действовал флот Великобритании и Эстонии. Первая потеря англичан: субмарина L55 снесена течением и попала на свои мины. Весь экипаж погиб.

18 июня 1919 года английский торпедный катер ночью скрытно подошел к русскому бронепалубному крейсеру "Олег", но сел на мель, получив повреждения. Оставаясь незамеченным, произвел ремонт, после чего торпедировал в упор русский крейсер. Корабль затонул, погибли и получили ранения десять человек.

23 июля произошел бой с участием трех подводных лодок (100 лет назад - абсолютная редкость). Русская субмарина "Пантера" обнаружила две английские подлодки и выпустила по ним три торпеды. Британцы в свою очередь торпедировали "Пантеру". И все... промазали.

31 августа эта же "Пантера" под командованием Александра Бахтина уничтожила двумя торпедами английский эсминец "Виттория". После торпедной атаки наша лодка смогла уйти от преследования британской эскадры.

Несколько лет назад эсминец "Виттория" найден на дне в восточной части Финского залива. Он лежит в российских водах вверх килем на глубине 30 метров.

Субмарина "Пантера" стала единственной подлодкой в мире, которая приняла участие сразу в трех войнах: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной. После интервенции и Гражданской войны ее использовали как учебную субмарину. В 1922 году переименовали в "Комиссар", в 1934 году - в Б-2. И хотя в 1940 году ее вывели из боевого состава флота, она выходила в море и принимала участие в обороне Кронштадта. Осенью 1941 года ее зенитчики сбили немецкий бомбардировщик.