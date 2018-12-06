Новости

Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 20:03
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу 19:05
На форуме в Давосе отменили "Русский дом" 19:00
Биатлонистка Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке 18:59
Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов 18:59
На свадьбе в Иране мужчина расстрелял гостей, четверо погибли 18:55
Минстрой уточнит критерии аварийного жилья 18:52
Путин поздравит Героев, вручит премии РГО и встретится с Ципрасом 18:52
Один военнослужащий США погиб в ЧП с самолетами у берегов Японии 18:48
Лавров и Могерини обсудили инцидент в Керченском проливе и ДРСМД 18:44
Пограничники Украины получили право стрелять без предупреждения 18:40
Путин придет на съезд "Единой России" 18:40
Лайма Вайкуле не собирается уезжать за границу 18:33
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю 18:28
В Краснодаре из-за распыления газового баллончика эвакуировали школу 18:28
СМИ сообщили, кто стоит за терактом на юго-востоке Ирана 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 18:52
Рубрика: В мире

Страна помогла

30 лет землетрясению в Спитаке
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
30 лет назад произошла одна из самых масштабных природных катастроф XX века - Спитакское землетрясение в Армении. 7 декабря 1988 года погибли, по разным оценкам, от 25 до 50 тысяч человек, 19 тысяч остались инвалидами. Более полумиллиона лишились крова. Спитак, где находился эпицентр землетрясения, был разрушен почти полностью, сильно пострадали Ленинакан (Гюмри), Степанаван, Кировакан (Ванадзор). Всего катаклизм задел свыше 300 населенных пунктов.

Спасательная операция в Армении стала последней, в которой участвовал весь СССР. Люди по собственной инициативе посылали в Армению продукты, вещи, деньги. Число добровольцев исчислялось сотнями тысяч. Как вспоминает командир отряда спасателей Московского энергетического института (МЭИ) Виктор Толмачев, уже к вечеру 7 декабря было подано более двух тысяч заявлений только от студентов и сотрудников МЭИ, желающих отправиться на помощь. Страна не была готова к такой трагедии. Сил и техники не хватало, стояли холода, и надежд на спасение оставшихся под завалами с каждым часом оставалось все меньше. В пострадавшие районы подошли подразделения армии и погранвойск, они начали разгребать завалы. В тот же день из Москвы вылетела бригада из 98 медиков во главе с министром здравоохранения СССР Евгением Чазовым.

Воспоминания очевидцев землетрясения в Армении: горе пахнет пылью

"Мы прибыли на самолете, снятом с рейса Москва - Париж, - рассказывает Толмачев. - В 5 утра 10 декабря были в Спитаке и начали работать. Людей разбивали на группы по десять человек, и они шли, пытаясь найти живых. В итоге моим 110 ребятам удалось спасти шестерых. Подумал тогда, что вот ради этого и стоит жить".

Не все спасатели выдерживали кошмарные картины. Крановщик из Тихорецка скончался от разрыва сердца, увидев, что произошло с людьми под вскрытым им завалом. А кому-то из попавших в землетрясение повезло. Одного мужчину вытащили из лифта, а он спрашивает: "А что это я так долго ехал"?

Фото: Антон Евстратов
Спитак так и не восстановился после землетрясения 1988 года

Местные жители, вспоминают спасатели, были в шоке, думали лишь о близких, которые умирают под завалами. Они готовы были драться за каждый кран, экскаватор, чтобы добраться до своих. При этом подземные толчки периодически повторялись еще несколько дней. "В аэропорту Звартноц не хватало людей, - рассказывает бывший в 1987-1990 годах секретарем ЦК ВЛКСМ Сергей Епифанцев, принимавший участие в организации спасательных работ. - Группу студентов из Рижского училища гражданской авиации сразу по прилету поставили регулировать воздушное движение в авиаузле, поскольку диспетчеров не хватало". В первую очередь вывозили детей. Как вспоминает Епифанцев, их размещали в лагерях "Артек", "Орленок", сажали на самолеты в Москву.

Многие из спасателей соберутся 7 декабря. Прошло 30 лет, но они все помнят как вчера.

В мире экс-СССР Армения Происшествия ЧП Стихийные бедствия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС признал законным установление границы между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков