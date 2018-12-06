30 лет назад произошла одна из самых масштабных природных катастроф XX века - Спитакское землетрясение в Армении. 7 декабря 1988 года погибли, по разным оценкам, от 25 до 50 тысяч человек, 19 тысяч остались инвалидами. Более полумиллиона лишились крова. Спитак, где находился эпицентр землетрясения, был разрушен почти полностью, сильно пострадали Ленинакан (Гюмри), Степанаван, Кировакан (Ванадзор). Всего катаклизм задел свыше 300 населенных пунктов.

Спасательная операция в Армении стала последней, в которой участвовал весь СССР. Люди по собственной инициативе посылали в Армению продукты, вещи, деньги. Число добровольцев исчислялось сотнями тысяч. Как вспоминает командир отряда спасателей Московского энергетического института (МЭИ) Виктор Толмачев, уже к вечеру 7 декабря было подано более двух тысяч заявлений только от студентов и сотрудников МЭИ, желающих отправиться на помощь. Страна не была готова к такой трагедии. Сил и техники не хватало, стояли холода, и надежд на спасение оставшихся под завалами с каждым часом оставалось все меньше. В пострадавшие районы подошли подразделения армии и погранвойск, они начали разгребать завалы. В тот же день из Москвы вылетела бригада из 98 медиков во главе с министром здравоохранения СССР Евгением Чазовым.

"Мы прибыли на самолете, снятом с рейса Москва - Париж, - рассказывает Толмачев. - В 5 утра 10 декабря были в Спитаке и начали работать. Людей разбивали на группы по десять человек, и они шли, пытаясь найти живых. В итоге моим 110 ребятам удалось спасти шестерых. Подумал тогда, что вот ради этого и стоит жить".

Не все спасатели выдерживали кошмарные картины. Крановщик из Тихорецка скончался от разрыва сердца, увидев, что произошло с людьми под вскрытым им завалом. А кому-то из попавших в землетрясение повезло. Одного мужчину вытащили из лифта, а он спрашивает: "А что это я так долго ехал"?

Местные жители, вспоминают спасатели, были в шоке, думали лишь о близких, которые умирают под завалами. Они готовы были драться за каждый кран, экскаватор, чтобы добраться до своих. При этом подземные толчки периодически повторялись еще несколько дней. "В аэропорту Звартноц не хватало людей, - рассказывает бывший в 1987-1990 годах секретарем ЦК ВЛКСМ Сергей Епифанцев, принимавший участие в организации спасательных работ. - Группу студентов из Рижского училища гражданской авиации сразу по прилету поставили регулировать воздушное движение в авиаузле, поскольку диспетчеров не хватало". В первую очередь вывозили детей. Как вспоминает Епифанцев, их размещали в лагерях "Артек", "Орленок", сажали на самолеты в Москву.

Многие из спасателей соберутся 7 декабря. Прошло 30 лет, но они все помнят как вчера.