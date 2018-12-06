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Рубрика: Экономика

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay

Текст: Алина Егорова

Аэрофлот обновил мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay.

Samsung Pay - это простой и безопасный платежный инструмент, который освобождает от необходимости многократного ввода данных банковской карты. Для использования сервиса необходимо установить приложение Samsung Pay на смартфон и добавить банковскую карту, которая будет использоваться для платежей. После этого пассажиры Аэрофлота, приобретая авиабилет, могут повторно не вводить данные банковской карты. Достаточно выбрать в качестве способа оплаты Samsung Pay и подтвердить платеж удобным способом - с помощью Touch ID или вводом кода-пароля.

Samsung Pay для каждой банковской карты использует специальный цифровой код - токен, который не связан с настоящими данными карты, что повышает безопасность платежей. Покупка с помощью этого сервиса возможна только после регистрации пользователя в сервисе Samsung Pay.

Ранее Аэрофлот уже внедрил в свои мобильные приложения аналогичные платежные сервисы - Apple Pay для iOS-устройств и Google Pay для Android-устройств.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"
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