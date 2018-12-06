Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета

Народный артист России Александр Розенбаум сумел спасти жизнь пассажирке, которая потеряла сознание на борту самолета.

Инцидент произошел на рейсе Москва - Симферополь. Во время полета бортпроводник объявил о том, что одному из пассажиров стало плохо и он потерял сознание, а потому срочно требуется помощь врача.

"В экономклассе врача не оказалось, а из бизнеса, как ни в чем не бывало, выходит действительно врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей - Александр Яковлевич Розенбаум", - написал в своем Facebook очевидец событий Константин Кнырик, приложив к сообщению несколько фотографий.

"Он действительно оказал женщине первую медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание, и мы благополучно приземлились в Симферополе, где ее забрали медицинские сотрудники", - сообщил пассажир.

Сам Розенбаум на данный момент ситуацию не прокомментировал. В пятницу, 7 декабря, он должен провести концерт в Севастополе.

Известно, что в 1968-1974 годах знаменитый музыкант учился в Первом медицинском институте в Ленинграде.