Закон Алтайского края от 5 декабря 2018 № 92-ЗС "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 32531701,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 32484375,6 тыс. рублей и из краевого бюджета в сумме 47326,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 32531701,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда:

а) на 2020 год в сумме 35000197,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 34952871,0 тыс. рублей и из краевого бюджета в сумме 47326,0 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 37297464,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 37250138,1 тыс. рублей и из краевого бюджета в сумме 47326,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 35000197,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 37297464,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда, нормативы распределения доходов в бюджет Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и из краевого бюджета в виде межбюджетных трансфертов:

1) в 2019 году согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Бюджетные ассигнования, указанные в части 1 настоящей статьи, направляются Фондом на цели, определенные приложением 4 и приложением 5 к настоящему Закону.

3. Межбюджетные трансферты из краевого бюджета ежегодно в размере 47326,0 тыс. рублей бюджету Фонда предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета и направляются Фондом на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами) по случаям, не установленным базовой программой обязательного медицинского стра-хования.

4. Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда сверх сумм, установленных статьями 1, 3 настоящего Зако-на, без внесения изменений в настоящий Закон и с отражением указанных расходов в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2019 год.

5. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Алтайского края, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, осуществляется с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон и с отражением указанных расходов в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2019 год.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Остатки на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 2019 года (за исключением остатков средств, не использованных по состоянию на 1 января 2019 года и подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством), а также доходы, полученные от поступления средств обязательного медицинского страхования при исполнении бюджета Фонда в 2019 году сверх сумм, установленных настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда, сформированные для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, а также остатки средств нормированного страхового запаса, сформированные на данные мероприятия и не использованные по состоянию на 1 января 2019 года, направляются на указанные цели с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, потребность в которых подтверждена, используются Фондом в 2019 году на завершение расчетов в соответствии с целями предоставления, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Средства обязательного медицинского страхования прошлых лет, возвращаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет Фонда, источником которых являлась субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить нормированный страховой запас на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов ежегодно в сумме 3750000,0 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 91000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"), а также остатков на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 2019 года (за исключением остатков средств, не использованных по состоянию на 1 января 2019 года и подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством).

3. Установить, что нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

4. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Алтайского края, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Алтайского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Алтайского края, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко

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