Американку снимали в душе гостиницы скрытой камерой

Сто миллионов долларов требует в качестве компенсации за нанесение морального ущерба американка от руководства известной в США сети отелей. В одном из них в Олбани, административном центре штата Нью-Йорк, она останавливалась в июле 2015 года. Однако, как пишет австрийская газета "Прессе", только сейчас женщина (ее имя, по понятным причинам, не упоминается) узнала, что тогда ее снимала скрытая видеокамера, установленная в душе.

Причем это видео было выложено на многочисленные порносайты. Сама она, конечно, на эти сайты не заходила. Но некий неизвестный прислал ей по электронной почте ссылку на эти картинки и даже требовал несколько тысяч долларов за то, чтобы удалить компрометирующий женщину видеоролик.

Более того, коллеги, друзья и бывшие одноклассники тоже получили аналогичные послания. Причем от ее имени. Легко представить, как вся эта история повлияла на психологическое состояние женщины. Как утверждает пострадавшая, в том же самом номере гостиницы скрытой камерой снимались и другие постояльцы.

Американка, естественно, не только уведомила об этом скандальном случае хозяев отеля, но и потребовала компенсации. В свою очередь, руководство гостиницы заверило истицу в том, что оно весьма серьезно заботится о "покое и безопасности гостей". Кроме того, заявили в администрации, недавно в гостинице провели капитальный ремонт, в ходе которого никаких видеокамер обнаружено не было. Тем не менее, администрация выразила готовность сотрудничать со следствием.