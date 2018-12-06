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06.12.2018 22:27
Рубрика: Спорт

Точность Фуркада

Французский биатлонист выиграл первую личную гонку Кубка мира
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
Многократный и действующий обладатель "Большого хрустального глобуса", победитель общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад выиграл первый личный старт нового розыгрыша трофея. Француз на трассе в словенской Поклюке стал сильнейшим в индивидуальной гонке на дистанции 20 километров с четырьмя огневыми рубежами.
Мартен Фуркад показал, что на старте сезона он в отличной форме. Фото: AP Мартен Фуркад показал, что на старте сезона он в отличной форме. Фото: AP
Мартен Фуркад показал, что на старте сезона он в отличной форме. Фото: AP

Напомним, что первый этап Кубка мира начался в минувшее воскресенье двумя смешанными эстафетами в форматах "1+1" и "2+2", где россияне остались без медалей. Мужская "индивидуалка" должна была состояться еще в среду, но оказалась перенесена на четверг из-за сильного тумана в Поклюке.

Фото: РИА Новости
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В 10.15 по местному времени на старт гонки вышли 109 участников. Мартен Фуркад на всех рубежах отстрелялся чисто, избежав минут штрафного времени. Француз шел по дистанции под 87-м номером и ориентировался на результат немца Йоханнеса Кюна, который также разбил все мишени. Лидер мирового биатлона на финишном круге рассчитал все точно и в итоге выиграл у биатлониста из Германии 4,2 секунды. "Бронза" досталась австрийцу Симону Эдеру.

Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, у него 12-я строчка в итоговом протоколе: полторы минуты проигрыша победителю с одним промахом. На одном из рубежей Дмитрий потерял секунды из-за своей небрежности: достал из винтовки пустую, уже отстрелянную обойму, хотя две другие были полными. Остальные биатлонисты нашей сборной выступили куда слабее. Матвей Елисеев - 20-й, Александр Логинов - 29-й, Евгений Гараничев - 36-й. Совершенно никудышные результаты у Алексея Слепова и Эдуарда Латыпова - 84-е и 99-е место соответственно и с чертовой дюжиной штрафных минут на двоих.

Спорт Биатлон
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