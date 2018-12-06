Будет ли минздрав передавать информацию о наркоманах в ГИБДД?

Законопроект об обмене информацией о водителях с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом между минздравом и МВД находится на стадии согласования. В том числе с минздравом.

Надо сказать, что этот проект был подготовлен МВД еще в 2015 году. Согласно этому проекту министерство здравоохранения должно создать базу данных водителей, которые по медицинским противопоказаниям не имеют права садиться за руль или по медицинским показаниям должны управлять автомобилем, оборудованным специальными устройствами. Если водитель числится в базе данных как наркоман или алкоголик, то он не может получить права.

Прокуратура выявляет случаи с водителями, стоящими на учете в наркодиспансерах и получившими права

Сейчас сотрудник ГИБДД попросту не может проверить эту информацию. При выдаче или обмене прав он руководствуется только медсправкой, которую ему представляет сам водитель. В итоге прокуратура выявляет, что некий водитель получил права, несмотря на то, что стоял на учете в наркодиспансере. Водителю права аннулируют. Но он уже мог совершить тяжелое ДТП с пострадавшими. Чтобы не допустить такого, у ГИБДД должен быть доступ к подобной базе данных о водителях. Однако такая база до сих пор не создана. В минздраве опасаются, что это приведет к нарушению врачебной тайны. Но ведь ГИБДД не требуется диагноз. Необходимо только указание, допущен к управлению или нет. И если допущен, то с ограничениями или без таковых. Напомним, что создать такую базу поручал президент еще в 2010 году.