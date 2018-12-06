ЦБ аннулировал лицензии двух банков

Банк России аннулировал лицензии московского Экономикс-банка и Си Ди Би банка из Краснодара. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В обоих случаях лицензии аннулированы в связи с добровольными решениями банков о прекращении деятельности. Из предоставленных банками в ЦБ отчетов следует, что обе кредитные организации располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Банки входили в систему страхования вкладчиков, их вкладчики-физлица и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на получение страховых компенсаций до 1,4 миллиона рублей. Экономикс-банк занимал 424 место по величине активов, Си Ди Би банк - 469 место.