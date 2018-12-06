ЦБ отозвал лицензию у Златкомбанка

Банк России отозвал лицензию у московского Златкомбанка, занимавшего 405 место по величине активов. Об этом говорится в сообщении , опубликованном ЦБ.

Златкомбанк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем ЦБ неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери, подчеркивают в регуляторе. Также Банк России сообщил, что установил в работе банка неоднократные нарушения "антиотмывочного" законодательства и обнаружил вовлечение кредитной организации в сомнительные транзитные операции.

Кроме того, Банк России четыре раза за последний год применял к Златкомбанку меры надзорного воздействия, включая ограничения и запрет на привлечение средств физлиц. ЦБ отмечает, что в работе банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информацию об операциях банка с признаками уголовно наказуемых деяний регулятор передаст в правоохранительные органы, говорится в релизе.

Златкомбанк входил в систему страхования вкладов, его вкладчики-физлица и индивидуальные предприниматели претендуют на возмещение до 1,4 миллиона рублей. Выплаты начнутся не позднее 20 декабря 2018 года, уточняет Агентство по страхованию вкладов.