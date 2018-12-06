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06.12.2018 09:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦБ отозвал лицензию у Златкомбанка

Текст: Роман Маркелов

Банк России отозвал лицензию у московского Златкомбанка, занимавшего 405 место по величине активов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном ЦБ.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Златкомбанк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем ЦБ неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери, подчеркивают в регуляторе. Также Банк России сообщил, что установил в работе банка неоднократные нарушения "антиотмывочного" законодательства и обнаружил вовлечение кредитной организации в сомнительные транзитные операции.

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Кроме того, Банк России четыре раза за последний год применял к Златкомбанку меры надзорного воздействия, включая ограничения и запрет на привлечение средств физлиц. ЦБ отмечает, что в работе банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информацию об операциях банка с признаками уголовно наказуемых деяний регулятор передаст в правоохранительные органы, говорится в релизе.

Златкомбанк входил в систему страхования вкладов, его вкладчики-физлица и индивидуальные предприниматели претендуют на возмещение до 1,4 миллиона рублей. Выплаты начнутся не позднее 20 декабря 2018 года, уточняет Агентство по страхованию вкладов.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отзыв лицензий у банков
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