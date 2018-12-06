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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

06.12.2018 17:07
Текст: Юлия Кривошапко

ЦБ: Россияне стали делать меньше сбережений

Россияне стали делать меньше сбережений. В июле-сентябре доля доходов, отложенная на эти цели, оказалась самой низкой для III квартала, как минимум, с 2004 года, отмечается в свежем обзоре "О чем говорят тренды", подготовленном инФОМ для Банка России.

Согласно оценке Росстата, в III квартале норма сбережений граждан составила 0,3 процента после 6,5 процента во II квартале. Снижение показателя авторы обзора объясняют, во-первых, ростом потребительского кредитования, включая ипотеку. Во-вторых, замедлением темпа роста рублевых депозитов и сокращением валютных вкладов на фоне опасений введения санкций в отношении госбанков.

Названы регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

Объем наличных денег на руках у населения, напротив, продолжает увеличиваться. Годовая динамика в третьем квартале превысила 13 процентов. Это максимальный темп роста с середины 2012 года, отмечается в обзоре.

По мнению его авторов, значительный для третьего квартала рост рублевой наличности на руках у населения требует дополнительного анализа. "Возможно, клиенты некоторых банков усиленно снимали наличные не только с валютных, но и с рублевых вкладов из-за опасений введения санкций", - считают они.

В четвертом квартале рост объема наличных на руках у населения, по прогнозам аналитиков, может оказаться меньше, чем предполагает сезонность, если новостной фон станет более позитивным.

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