Новости

К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу 19:05
На форуме в Давосе отменили "Русский дом" 19:00
Биатлонистка Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке 18:59
Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов 18:59
На свадьбе в Иране мужчина расстрелял гостей, четверо погибли 18:55
Минстрой уточнит критерии аварийного жилья 18:52
Путин поздравит Героев, вручит премии РГО и встретится с Ципрасом 18:52
Один военнослужащий США погиб в ЧП с самолетами у берегов Японии 18:48
Лавров и Могерини обсудили инцидент в Керченском проливе и ДРСМД 18:44
Пограничники Украины получили право стрелять без предупреждения 18:40
Путин придет на съезд "Единой России" 18:40
Лайма Вайкуле не собирается уезжать за границу 18:33
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю 18:28
В Краснодаре из-за распыления газового баллончика эвакуировали школу 18:28
СМИ сообщили, кто стоит за терактом на юго-востоке Ирана 18:23
Стало известно, что привело к гибели владельца "Лестера" 18:20
В Стокгольме раскопали уникальный арсенал XVII века 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 19:52
Рубрика: Спорт

Черчесов получил премию "Человек года"

Текст: Артур Нанян

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал обладателем премии "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018. Награждение лауреатов прошло сегодня в Москве.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире

Станислав Саламович отметил, что эту награду заслужили все, кто помог нашей национальной команде дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира минувшим летом.

"Приз получил я, но человеком года я бы назвал многих", - отметил специалист. "Я имею ввиду команду, организаторов, болельщиков. В моем лице наш труд поощрили. Спасибо тем, кто проголосовал за российский футбол".

Напомним, что Черчесов тренирует сборную России с лета 2016 года.

Минспорта РФ признал Загитову и Дацюка спортсменами года
Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС признал законным установление границы между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков