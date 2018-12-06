Черчесов получил премию "Человек года"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал обладателем премии "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018. Награждение лауреатов прошло сегодня в Москве.

Станислав Саламович отметил, что эту награду заслужили все, кто помог нашей национальной команде дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира минувшим летом.

"Приз получил я, но человеком года я бы назвал многих", - отметил специалист. "Я имею ввиду команду, организаторов, болельщиков. В моем лице наш труд поощрили. Спасибо тем, кто проголосовал за российский футбол".

Напомним, что Черчесов тренирует сборную России с лета 2016 года.