Число погибших во время лесных пожаров в Калифорнии сократилось до 85

Спасатели продолжают поиск 11 человек, пропавших без вести во время самого разрушительного природного пожара в истории Калифорнии. Такие данные приводит управление лесного хозяйства и пожарной охраны штата.

Уже установлено местонахождение 3 тысячи 175 человек. Что касается жертв - цифры скорректированы. По последним данным, погибли 85 человек, а не 88, как считалось ранее. Судмедэксперты пришли к заключению, что обнаруженные останки принадлежат меньшему числу человек.

Напомним, пожар Camp на севере Калифорнии уничтожил 13 тысяч 972 жилых дома. Первые возгорания были зафиксированы 8 ноября, а спустя 17 дней власти сообщили, что пламя полностью локализовано.